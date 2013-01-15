芝加哥期市:CBOT大豆期货收低,因获利了结及豆粕期货回落

路透1月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,从三周高位回落,交易商说,因豆粕期货下滑、获利了结且预期巴西大豆收成将创下纪录高位.

3月大豆期货 升穿处于50日移动均线切入位14.28-3/4美元的技术阻力位,涨至三周高位14.36-1/4,但因获利了结,使大豆合约由升转跌.

3月豆粕 早盘急升,升穿其20日和200日移动均线,但因包括获利了结在内的技术卖盘,令豆粕由升转跌.

油世界油籽分析师说,巴西大豆收成将超过8,100万吨,因天气改善,且预期巴西从2月起,大豆出口将不断增加.

作物巡查员Michael Cordonnier将其巴西大豆收成预估上调100万吨,但将其阿根廷大豆收成预估也下调100万吨,使其整体南美大豆收成预估保持在1.472亿吨不变.

油世界称,大豆出口大国巴拉圭在未来一年将销售更多豆油和豆粕,减少销售未经处理的大豆,因巴拉圭大规模扩大大豆压榨.

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称,将从2月15日开始,将其月度美国大豆压榨报告改至1700 GMT发布.NOPA也表示,将开始透过汤森路透独家发布其月度数据.

交投最为活跃的CBOT-3月大豆期货 结算价报14.13-1/2美元,下跌4-1/2美分.

3月豆粕合约 收跌5.6美元,报每短吨411.9美元.3月豆油合约 升0.42美分,报50.87美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为179,179口,豆粕期货为69,563口,豆油期货为130,814口.

以下为CBOT农产品期货在2054 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 730.50 6.50 0.9% 4.6%

CBOT大豆 Sc2 1413.50 -4.50 -0.3% -0.4%

CBOT豆粕 SMc1 411.90 -5.60 -1.3% -2.1%

CBOT豆油 BOc1 50.87 0.42 0.8% 3.5%

CBOT小麦 Wc1 782.75 15.75 2.1% 0.6%

CBOT稻米 RRc1 1506.00 0.00 0.0% 1.3%

欧盟小麦 BL2K2 252.25 2.75 1.1% 0.8%

NYMEX原油期货 CLc1 93.45 -0.69 -0.7% 1.8%

道琼工业指数 .DJI 13,531 24 0.2% 3.3%

现货金 XAU= 1678.40 11.60 0.7% 0.2%

欧元/美元 EUR= 1.3305 -0.0077 -0.6% 0.8%

美元指数 .DXY 79.7430 0.2550 0.3% 0.0%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 765 3 0.4% 9.4%

--------------------------------------------------------

注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)