芝加哥期市:CBOT大豆期货收高,因技术买盘及忧虑阿根廷天气

路透1月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,交易商说,因技术性买盘及忧虑阿根廷天气将较热和较干,影响作物前景.

3月大豆期货 和豆粕 在收市前最后一份钟触及日内高位.大豆技术买盘加速,因3月大豆合约升穿周二日内高位14.36-1/4美元.

Commodity Weather Group称,阿根廷作物种植地区未来10日天气较干.该公司称,作物承受的压力很小,关注大约四分之一的阿根廷玉米及大豆,但2月初将需要更多降雨.

市场预期,美国农业部(USDA)周四将公布上周出口销售75-95万吨美国大豆,10-15万吨美国豆粕,及1.5-2.5万吨豆油.

交投最为活跃的CBOT-3月大豆期货 结算价报14.36-1/2美元,上升23美分.

3月豆粕合约 收升7.2美元,报每短吨419.1美元.3月豆油合约 升0.44美分,报51.31美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为163,109口,豆粕期货为60,840口,豆油期货为135,618口.

以下为CBOT农产品期货在2033 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 731.25 0.75 0.1% 4.7%

CBOT大豆 Sc2 1436.50 23.00 1.6% 1.3%

CBOT豆粕 SMc1 419.10 7.20 1.8% -0.4%

CBOT豆油 BOc1 51.31 0.44 0.9% 4.4%

CBOT小麦 Wc1 785.00 2.25 0.3% 0.9%

CBOT稻米 RRc1 1515.00 9.00 0.6% 2.0%

欧盟小麦 BL2K2 250.25 -2.25 -0.9% 0.0%

NYMEX原油期货 CLc1 94.19 0.91 1.0% 2.6%

道琼工业指数 .DJI 13,499 -35 -0.3% 3.0%

现货金 XAU= 1679.79 1.29 0.1% 0.3%

欧元/美元 EUR= 1.3279 -0.0024 -0.2% 0.6%

美元指数 .DXY 79.8370 0.0580 0.1% 0.1%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 781 16 2.1% 11.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)