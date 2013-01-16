芝加哥期市:CBOT大豆期货收高,因技术买盘及忧虑阿根廷天气

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透1月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,交易商说,因技术性买盘及忧虑阿根廷天气将较热和较干,影响作物前景.
3月大豆期货 和豆粕 在收市前最后一份钟触及日内高位.大豆技术买盘加速,因3月大豆合约升穿周二日内高位14.36-1/4美元.
Commodity Weather Group称,阿根廷作物种植地区未来10日天气较干.该公司称,作物承受的压力很小,关注大约四分之一的阿根廷玉米及大豆,但2月初将需要更多降雨.
市场预期,美国农业部(USDA)周四将公布上周出口销售75-95万吨美国大豆,10-15万吨美国豆粕,及1.5-2.5万吨豆油.
交投最为活跃的CBOT-3月大豆期货 结算价报14.36-1/2美元,上升23美分.
3月豆粕合约 收升7.2美元,报每短吨419.1美元.3月豆油合约 升0.44美分,报51.31美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为163,109口,豆粕期货为60,840口,豆油期货为135,618口.
以下为CBOT农产品期货在2033 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 731.25 0.75 0.1% 4.7%
CBOT大豆 Sc2 1436.50 23.00 1.6% 1.3%
CBOT豆粕 SMc1 419.10 7.20 1.8% -0.4%
CBOT豆油 BOc1 51.31 0.44 0.9% 4.4%
CBOT小麦 Wc1 785.00 2.25 0.3% 0.9%
CBOT稻米 RRc1 1515.00 9.00 0.6% 2.0%
欧盟小麦 BL2K2 250.25 -2.25 -0.9% 0.0%
NYMEX原油期货 CLc1 94.19 0.91 1.0% 2.6%
道琼工业指数 .DJI 13,499 -35 -0.3% 3.0%
现货金 XAU= 1679.79 1.29 0.1% 0.3%
欧元/美元 EUR= 1.3279 -0.0024 -0.2% 0.6%
美元指数 .DXY 79.8370 0.0580 0.1% 0.1%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 781 16 2.1% 11.7%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。