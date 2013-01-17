芝加哥期市: CBOT大豆期货走低,从一个月高位回落

路透1月17日 - CBOT大豆期货周四走低,在早盘上扬后回落,交易商称,受累于获利了结,技术性卖盘,以及巴西可能丰产的前景.

CBOT-3月大豆期货 盘中触及一个月高位14.48美元,但之后因未能守在切入位在14.46美元的200日移动均线之上而转升为跌,收报每蒲式耳14.30-1/4美元.

豆粕期货跟随大豆期货走低,但豆油期货收涨,受助于豆油/豆粕套利交易.

巴西分析机构Agroconsult将该国的大豆产量预期上调至创纪录的8,400万吨,较之前的预期增加了90万吨.巴西将从12月底开始早期收割.

利好的出口消息早盘推高大豆期货.农业部日报告系统显示,民间出口商报告向不知名目的地出口24万吨2013/14年交割的美国大豆.

农业部周度出口销售报告显示,上周出口销售2012/13产大豆160.9万吨,2013/14年产大豆18万吨,超过市场预期的75-90万吨(新作旧作合计).

农业部报告还显示,上周出口销售豆粕24.5万吨(其中23.6万吨为2012/13年产豆粕),高于市场预估的10-15万吨.上周出口销售豆油1.29万吨,低于市场预估的1.5-2.5万吨.

周四早盘,运往墨西哥湾的大豆船货价格持稳至走低,交易商称,受累于本周现货供应增加.

当地气象机构Somar称,巴西受乾旱侵袭的北部地区迎来降雨,且中西部主要大豆种植带也将迎来降雨,但南部种植省将进入乾旱期.

3月豆粕合约 收跌5.1美元,报每短吨414.0美元.3月豆油合约 升0.18美分,报51.49美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为176,793口,豆粕期货为67,262口,豆油期货为83,276口.

以下为CBOT农产品期货在2054 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 724.50 -6.75 -0.9% 3.8%

CBOT大豆 Sc2 1430.25 -6.25 -0.4% 0.8%

CBOT豆粕 SMc1 414.00 -5.10 -1.2% -1.6%

CBOT豆油 BOc1 51.49 0.18 0.4% 4.7%

CBOT小麦 Wc1 781.25 -3.75 -0.5% 0.4%

CBOT稻米 RRc1 1524.00 9.00 0.6% 2.6%

NYMEX原油期货 CLc1 95.30 1.06 1.1% 3.8%

道琼工业指数 .DJI 13,601 90 0.7% 3.8%

现货金 XAU= 1686.19 7.30 0.4% 0.7%

欧元/美元 EUR= 1.3371 0.0082 0.6% 1.3%

美元指数 .DXY 79.6810 -0.1180 -0.2% -0.1%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 820 39 5.0% 17.3%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 李军)