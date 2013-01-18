芝加哥期市:CBOT大豆期货收低,在周末前有获利回吐卖盘

路透1月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘涨跌互现,交易商称近月3月大豆期货在假期长周末前遭遇获利了结,且周四收低后有后续卖压.

下周一,CBOT市场将因马丁路德金纪念日休市一天.

分析师表示,今日交投淡静,昨日未能借利多消息上涨是今日下滑的主要原因.美元昨日走软,且出口数据强劲,但大豆期货昨日收低.3月合约未能守住200日移动均线切入位.因此许多投资人在长周末前离场.

分析公司Informa Economics周五预计今年美国大豆种植面积为7,877.7万英亩,低于其之前预估的7,896.2万,但高于去年的7,720万.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,市场开始担心阿根廷和巴西南部天气转为干燥.

交易员表示,美中西部大豆现货买价大致持稳,少量农户卖盘抵消加工商有限需求.

CBOT-3月大豆期货 收低1美分,报每蒲式耳14.29-1/4美元.

3月合约主要阻力位在200日移动均线切入位14.46-1/4美元,主要支撑位在50日移动均线切入位14.25-1/4,九日相对强弱指标为58.

3月豆粕合约 收高美元0.4,报每短吨414.4美元.3月豆油合约 升0.19美分,报51.68美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为127,591口,豆粕期货为52,367口,豆油期货为67,777口.

以下为CBOT农产品期货在2122 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 727.50 3.00 0.4% 4.2%

CBOT大豆 Sc2 1429.25 -1.00 -0.1% 0.7%

CBOT豆粕 SMc1 414.40 0.40 0.1% -1.5%

CBOT豆油 BOc1 51.68 0.19 0.4% 5.1%

CBOT小麦 Wc1 791.25 10.00 1.3% 1.7%

CBOT稻米 RRc1 1516.00 -8.00 -0.5% 2.0%

NYMEX原油期货 CLc1 95.33 -0.16 -0.2% 3.8%

道琼工业指数 .DJI 13,650 54 0.4% 4.2%

现货金 XAU= 1684.70 -2.56 -0.2% 0.6%

欧元/美元 EUR= 1.3314 -0.006 -0.4% 0.9%

美元指数 .DXY 80.0550 0.4090 0.5% 0.4%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 837 17 2.1% 19.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)