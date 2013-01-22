芝加哥期市: 中国买盘推动大豆期货触及一个月高位,关注巴西天气

路透1月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二攀升1.6%,盘中触及一个月高位,交易商指有消息称中国购买大豆,且有传言称该国可能寻求购买更多大豆.

对潮湿天气将导致巴西北部大豆收割推迟的忧虑,以及对该国是否有能力将创纪录的大豆收成运往港口的疑虑进一步提振大豆期价.

美国农业部称,民间出口商报告,出售12万吨玉米给中国,产地不确定,2013/14年交付.

美国农业部报告显示,上周出口检验大豆4,807.5万蒲式耳,高于3,500-4,500万蒲式耳的预估区间.

3月大豆合约 盘中触及14.60-3/4美元,为12月19日以来最高,收报14.51-3/4美元,为12月18日以来首次收在200日移动均线之上.

3月豆油合约 开盘上扬,盘中触及三个月高位52.67美分,收报每磅52.43美分.

商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示,截至1月15日当周,基金增加CBOT大豆净多头头寸,之前三周均在削减多头头寸.

油世界分析师将阿根廷2013年大豆收成预估下调至5,200万吨,较之前的预估低100万吨,但将巴西大豆收成预估上调至8,150万吨,上月的预估为8,100万吨.

3月豆粕合约 收涨7.2美元,报每短吨421.6美元.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为185,521口,豆粕期货为67,349口,豆油期货为83,847口.

以下为CBOT农产品期货在2012 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 728.50 1.00 0.1% 12.7%

CBOT大豆 Sc2 1451.75 22.50 1.6% 21.1%

CBOT豆粕 SMc1 421.60 7.20 1.7% 36.3%

CBOT豆油 BOc1 52.43 0.75 1.5% 0.7%

CBOT小麦 Wc1 779.25 -12.00 -1.5% 19.4%

CBOT稻米 RRc1 1540.00 24.00 1.6% 5.4%

NYMEX原油期货 CLc1 96.13 0.68 0.7% -2.7%

道琼工业指数 .DJI 13,712 62 0.5% 12.2%

现货金 XAU= 1691.96 2.41 0.1% 8.2%

欧元/美元 EUR= 1.3319 0.0007 0.1% 2.9%

美元指数 .DXY 79.8690 -0.1670 -0.2% -0.4%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 706 6 0.9% -59.4%

-------------------------------------------------------- 注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>