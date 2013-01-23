芝加哥期市:CBOT大豆期货下滑,因技术性卖压及预报南美降雨

路透1月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三下滑1%,为逾两周来最大单日跌幅,交易商称因技术性卖压及预报南美将迎来降雨,对作物生长有利.
3月大豆期货 跌穿200日移动均线切入位近14.47美元后,卖压加重,昨日该期货结算价在该水准之上,为一个月首见.
豆粕和豆油期货跟随大豆期货下滑,3月豆粕期货 未能突破位于424美元附近的50日移动均线的阻力位.
交易商表示,一些最新的天气预报指阿根廷产区将有降雨,缓和了对干燥情况加重的担忧.
CBOT-3月大豆期货 收低14-3/4美分,报每蒲式耳14.37美元.
3月豆粕合约 收低5.1,报每短吨416.5美元.3月豆油合约 跌0.40美分,报52.03美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为158,480口,豆粕期货为61,124口,豆油期货为70,965口.
以下为CBOT农产品期货在2147 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 720.75 -7.75 -1.1% 3.2%
CBOT大豆 Sc2 1437.00 -14.75 -1.0% 1.3%
CBOT豆粕 SMc1 416.50 -5.10 -1.2% -1.0%
CBOT豆油 BOc1 52.03 -0.40 -0.8% 5.8%
CBOT小麦 Wc1 774.75 -4.50 -0.6% -0.4%
CBOT稻米 RRc1 1530.50 -9.50 -0.6% 3.0%
NYMEX原油期货 CLc1 95.50 -1.19 -1.2% 4.0%
道琼工业指数 .DJI 13,779 67 0.5% 5.2%
现货金 XAU= 1686.16 -5.44 -0.3% 0.7%
欧元/美元 EUR= 1.3317 -0.0003 0.0% 0.9%
美元指数 .DXY 79.9190 0.0450 0.1% 0.2%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 817 -8 -1.0% 16.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 母红)