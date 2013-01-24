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市场报道 | 2013年 1月 25日 星期五 06:52 BJT

芝加哥期市: CBOT大豆期货因南美旱情缓解收低,但脱离盘中低位

路透1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二天下跌,交易商称因天气预报模型显示阿根廷将迎来对作物生长有利的降雨.

但市场在收盘前缩减跌幅,新作11月大豆合约 收涨,因传言称中国再度买入2013/14市场年交付的美国大豆.

豆粕期货追随大豆下跌,尾盘时亦缩减跌幅.豆油期货则收高.

美国农业部(USDA)称民间出口商报告称有51万吨美国大豆销往中国,另有11.3万吨销往未知目的地.这些大豆的交付期均为2013/14市场年.

交易商预计USDA周五料公布最新一周美国大豆出口销售量在75-95万吨.由于本周假期,该报告推迟一天发布.

欧洲交易商表示,一位意大利买家买入3,000吨乌克兰大豆,船期为2月.

汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位,产出分项指数亦创下22个月高点.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升..

CBOT-3月大豆期货 收跌1-3/4美分,报每蒲式耳14.35-1/4美元.

3月豆粕合约 收低1.8美元,报每短吨414.7美元.3月豆油合约 升0.08美分,报52.11美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为152,236口,豆粕期货为60,550口,豆油期货为74,363口.

以下为CBOT农产品期货在2108GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 724.25 3.50 0.5% 3.7%

CBOT大豆 Sc2 1435.25 -1.75 -0.1% 1.2%

CBOT豆粕 SMc1 414.70 -1.80 -0.4% -1.4%

CBOT豆油 BOc1 52.11 0.08 0.2% 6.0%

CBOT小麦 Wc1 768.50 -6.25 -0.8% -1.2%

CBOT稻米 RRc1 1528.50 -2.00 -0.1% 2.9%

NYMEX原油期货 CLc1 95.99 0.76 0.8% 4.5%

道琼工业指数 .DJI 13,825 46 0.3% 5.5%

现货金 XAU= 1667.54 -17.60 -1.0% -0.4%

欧元/美元 EUR= 1.3375 0.0059 0.4% 1.4%

美元指数 .DXY 79.9760 0.0570 0.1% 0.3%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 808 -9 -1.1% 15.6%

--------------------------------------------------------

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 母红)
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