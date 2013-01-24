芝加哥期市: CBOT大豆期货因南美旱情缓解收低,但脱离盘中低位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透1月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第二天下跌,交易商称因天气预报模型显示阿根廷将迎来对作物生长有利的降雨.
但市场在收盘前缩减跌幅,新作11月大豆合约 收涨,因传言称中国再度买入2013/14市场年交付的美国大豆.
豆粕期货追随大豆下跌,尾盘时亦缩减跌幅.豆油期货则收高.
美国农业部(USDA)称民间出口商报告称有51万吨美国大豆销往中国,另有11.3万吨销往未知目的地.这些大豆的交付期均为2013/14市场年.
交易商预计USDA周五料公布最新一周美国大豆出口销售量在75-95万吨.由于本周假期,该报告推迟一天发布.
欧洲交易商表示,一位意大利买家买入3,000吨乌克兰大豆,船期为2月.
汇丰中国1月制造业PMI初值创两年高位,产出分项指数亦创下22个月高点.2013年首个宏观经济数据闪亮登场,预示中国经济将进一步回升..
CBOT-3月大豆期货 收跌1-3/4美分,报每蒲式耳14.35-1/4美元.
3月豆粕合约 收低1.8美元,报每短吨414.7美元.3月豆油合约 升0.08美分,报52.11美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为152,236口,豆粕期货为60,550口,豆油期货为74,363口.
以下为CBOT农产品期货在2108GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 724.25 3.50 0.5% 3.7%
CBOT大豆 Sc2 1435.25 -1.75 -0.1% 1.2%
CBOT豆粕 SMc1 414.70 -1.80 -0.4% -1.4%
CBOT豆油 BOc1 52.11 0.08 0.2% 6.0%
CBOT小麦 Wc1 768.50 -6.25 -0.8% -1.2%
CBOT稻米 RRc1 1528.50 -2.00 -0.1% 2.9%
NYMEX原油期货 CLc1 95.99 0.76 0.8% 4.5%
道琼工业指数 .DJI 13,825 46 0.3% 5.5%
现货金 XAU= 1667.54 -17.60 -1.0% -0.4%
欧元/美元 EUR= 1.3375 0.0059 0.4% 1.4%
美元指数 .DXY 79.9760 0.0570 0.1% 0.3%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 808 -9 -1.1% 15.6%
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CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 母红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。