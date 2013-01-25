芝加哥期市:CBOT近月大豆期货收高,因现货坚挺及技术性买盘

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透1月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周五收高,交易商称因现货坚挺及技术性买盘.
近月大豆期货较远月合约的溢价增加,因受出口需求和农户卖盘缓慢的影响,美国墨西哥湾现货大豆价格坚挺.
交投震荡,中午时分市场转跌,因之前美国主要天气预报模型显示阿根廷产区湿度有利.
美国农业部公布,周度大豆出口销售97.82万吨,预估区间为75-95万吨.豆粕出口销售21.8万吨,预估为20-30万吨,豆油出口销售2.63万吨,预估为1-3万吨.
CBOT-3月大豆期货 收高5-3/4美分,报每蒲式耳14.41美元.
3月豆粕合约 收高1.7美元,报每短吨416.2美元.3月豆油合约 微跌0.01美分,报52.10美分.
本周3月大豆期货升0.8%,为连升三周.3月豆粕期货升0.5%,亦为连升三周.3月豆油期货升0.8%,为连续第二周上涨.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为162,419口,豆粕期货为50,546口,豆油期货为61,093口.
以下为CBOT农产品期货在2103 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 720.75 -3.50 -0.5% 3.2%
CBOT大豆 Sc2 1441.00 5.75 0.4% 1.6%
CBOT豆粕 SMc1 416.40 1.70 0.4% -1.0%
CBOT豆油 BOc1 52.10 -0.01 0.0% 6.0%
CBOT小麦 Wc1 776.50 8.00 1.0% -0.2%
CBOT稻米 RRc1 1548.00 19.50 1.3% 4.2%
NYMEX原油期货 CLc1 96.03 0.08 0.1% 4.6%
道琼工业指数 .DJI 13,896 71 0.5% 6.0%
现货金 XAU= 1658.36 -9.00 -0.5% -1.0%
欧元/美元 EUR= 1.3459 0.0085 0.6% 2.0%
美元指数 .DXY 79.7420 -0.2060 -0.3% 0.0%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 798 -10 -1.2% 14.2%
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CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月10日当周 4月14日(五) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1230 美