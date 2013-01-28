芝加哥期市: 大豆期货收高,因担忧阿根廷天气状况

路透1月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连续第二天收涨,交易商称,受助于阿根廷是否会迎来急需降雨的不确定性.

豆粕期货跟随大豆期货上扬,豆油期货走低.

World Weather Inc.的总裁Drew Lerner称,未来三天阿根廷大豆和玉米作物将因乾旱天气承压,预计之后将迎来降雨.如果天气在2月仍然干燥,作物生长状况将恶化.

美国农业部称,民间出口商报告销售22万吨美国大豆给中国,2013/14年交割.

截至上周,巴西大豆收割已完成3%,最大的两个大豆种植省马托格罗索和巴拉那 分别完成了6%和5%.

商品期货交易委员会上周五报告的补充信息显示,最近一周,大型投机客增加CBOT大豆净多头头寸42%,为11个半月以来最大增幅.

接受路透调查的13为分析师对2013年底CBOT大豆期价 的平均预期是每蒲式耳11.83美元,较去年底的14.19美元回落17%.

CBOT-3月大豆期货 收高6-3/4美分,报每蒲式耳14.47-3/4美元.

3月豆粕合约 收高3.9美元,报每短吨420.3美元.3月豆油合约 微跌0.21美分,报51.89美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为159,621口,豆粕期货为64,160口,豆油期货为65,722口.

以下为CBOT农产品期货在2054 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 729.25 8.50 1.2% 4.4%

CBOT大豆 Sc2 1447.75 6.75 0.5% 2.0%

CBOT豆粕 SMc1 420.30 3.90 0.9% -0.1%

CBOT豆油 BOc1 51.89 -0.21 -0.4% 5.6%

CBOT小麦 Wc1 779.25 2.75 0.4% 0.2%

CBOT稻米 RRc1 1535.00 -13.00 -0.8% 3.3%

NYMEX原油期货 CLc1 96.47 0.59 0.6% 5.1%

道琼工业指数 .DJI 13,893 -3 0.0% 6.0%

现货金 XAU= 1655.09 -3.40 -0.2% -1.1%

欧元/美元 EUR= 1.3456 -0.0009 -0.1% 2.0%

美元指数 .DXY 79.7850 0.0370 0.1% 0.0%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 792 -6 -0.8% 13.3%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>