芝加哥期市: CBOT大豆期货收涨,受南美天气不确定性扶助

路透1月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二收高,交易商称因阿根廷作物种植区是否会迎来急需降雨的前景存在不确定性.

午后美国天气预测模型显示,阿根廷大豆种植带将有更多雨水,市场回吐涨幅,但一些民间预测机构对于降雨预报表示怀疑.大豆在收盘前上涨.

油世界表示,由于南美大豆收割工作延迟或运输问题,未来一到三个月内,大豆出口业务可能会再度转回美国,并推高大豆期货.

油世界亦称,中国料在当前2012/13季度内增加大豆、豆油和棕榈油的进口量,以满足经济持续增长所创造出的需求.

根据中国国家粮油信息中心,中国在4月至6月间大豆进口量有可能达到1,500万吨,高于第一季预估的1,100万吨.

巴西分析机构Safras e Mercado将2012/2013年度大豆产量预估值上调至8,469万吨,较去年同期高出25%,且略高于12月时所预计的8,431万吨.

CBOT-3月大豆期货 收高4美分,报每蒲式耳14.53-3/4美元.

3月豆粕合约 收涨3.4美元,报每短吨423.7美元.3月豆油合约 收跌0.18美分,报51.71美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为157,221口,豆粕期货为64,482口,豆油期货为74,654口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 母红)