芝加哥期市: CBOT大豆期货涨至六周高点,因阿根廷天气和技术性买盘

路透1月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三升至六周高点,交易商称,因市场担心阿根廷作物种植带乾旱天气,令价格升穿关键的技术位.

阿根廷预计将在周五到周六迎来降雨,但MDA EarthSat Weather表示"多数地区雨量料过小,难以大幅改善土壤湿度."

交易商亦担心物流和降雨推迟问题将拖累巴西新作大豆运至港口的时间,出口业务料转向美国.这会让美国大豆库存进一步减少.

疲弱美元提供支撑,投资者对大宗商品等风险资产的人气得到提振.

3月大豆合约 升穿1月高点每蒲式耳14.60-3/4美元后,买盘加速.该合约亦升穿100日移动均线切入位14.80美元,但遇到阻力,盘中触及14.81-3/4美元的日内高点.

豆粕和豆油期货追随大豆上升.

美国农业部(USDA)称,民间出口商报告有17.5万吨2013/14年交付的美国大豆销往中国.周一公布,有22万吨2013/14年交付的大豆销往中国.

作物预测机构Lanworth将阿根廷大豆产量从之前的5,520万吨下调至5,310万吨,但将巴西大豆产量从7,940万吨上调为8,090万吨.

CBOT-3月大豆期货 收高27美分,报每蒲式耳14.78-3/4美元.

3月豆粕合约 收涨9美元,报每短吨432.7美元.3月豆油合约 收升0.89美分,报52.60美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为260,323口,豆粕期货为83,482口,豆油期货为106,941口.

以下为CBOT农产品期货在2051 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 740.25 10.75 1.5% 6.0%

CBOT大豆 Sc2 1478.75 27.00 1.9% 4.2%

CBOT豆粕 SMc1 432.70 9.00 2.1% 2.9%

CBOT豆油 BOc1 52.60 0.89 1.7% 7.0%

CBOT小麦 Wc1 787.00 10.00 1.3% 1.2%

CBOT稻米 RRc1 1540.00 -12.50 -0.8% 3.6%

NYMEX原油期货 CLc1 98.04 0.47 0.5% 6.8%

道琼工业指数 .DJI 13,903 -52 -0.4% 6.1%

现货金 XAU= 1675.96 12.51 0.8% 0.1%

欧元/美元 EUR= 1.3566 0.0075 0.6% 2.8%

美元指数 .DXY 79.2590 -0.3050 -0.4% -0.6%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 767 -12 -1.5% 9.7%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 利棣儿)