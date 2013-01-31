芝加哥期市:CBOT大豆期货升至六周高位后回落,南美天气状况改善

路透1月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四下滑,交易商称在触及六周高位后有获利了结,且预报显示南美天气改善.

基金调整月底仓位,令尾盘跌势缩减.

本月,3月大豆期货 收高4.2%,结束四个月连跌.3月豆粕期货 收高1.7%,3月豆油期货 收高6.4%.

3月大豆期货一度升穿100日移动均线切入位,但未能守住.

阿根廷隔夜降雨情况优于预期,令市场承压.阿根廷的干燥天气仍是问题,但周四的天气模型显示下周天气更为潮湿的可能性增加.

美国农业部公布,民间出口商报称向中国出口了22万吨美国大豆,2013/14年度付运,本周出口总量增至61.5万吨.

美国农业部报告,最近一周出口销售美国大豆125.3万吨,超过市场预估的65-85万吨.

美国农业部还报告,周度出口销售豆粕14.17万吨,低于预估的15-20万吨,豆油期货2.01万吨,预估为1.5-2.5万吨.

CBOT-3月大豆期货 收低10-1/4美分,报每蒲式耳14.68-1/2美元.

3月豆粕合约 收低6.3美元,报每短吨426.4美元.3月豆油合约 收升0.26美分,报52.86美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为241,688口,豆粕期货为66,657口,豆油期货为84,190口.

以下为CBOT农产品期货在2020 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 740.50 0.25 0.0% 6.1%

CBOT大豆 Sc2 1468.50 -10.25 -0.7% 3.5%

CBOT豆粕 SMc1 426.40 -6.30 -1.5% 1.4%

CBOT豆油 BOc1 52.86 0.26 0.5% 7.5%

CBOT小麦 Wc1 779.50 -7.50 -1.0% 0.2%

CBOT稻米 RRc1 1550.50 10.50 0.7% 4.3%

NYMEX原油期货 CLc1 97.51 -0.43 -0.4% 6.2%

道琼工业指数 .DJI 13,883 -27 -0.2% 5.9%

现货金 XAU= 1662.01 -14.69 -0.9% -0.7%

欧元/美元 EUR= 1.3579 0.0012 0.1% 2.9%

美元指数 .DXY 79.1940 -0.0870 -0.1% -0.7%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 760 -7 -0.9% 8.7%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)