版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 2日 星期六 05:40 BJT

芝加哥期市: CBOT大豆升至六周半高位,因技术买盘及阿根廷天气不确定性

路透2月1日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五升至六周半高位,交易商说,因技术买入,及不确定对阿根廷作物所需的降雨前景存在不确定性.

大豆缩减稍早升幅,此前最新预报显示产区干燥地区将迎来降雨,有利作物成长.不过,市场仍忧虑阿根廷天气干燥将威胁作物生长.

Informa Economics表示,因阿根廷天气干燥,将阿根廷大豆作物预估下调至5,450万吨,之前预估为5,840吨.

但Informa Economics上调巴西大豆产量预估至8,400万吨,较之前预估上调110万吨.

本周,CBOT-3月大豆上升2.3%,连升第四周.3月豆粕上升2.8%,连涨四周.3月豆油升1.7%,为连续第三周上涨.

外围市场走强也支持大豆市场.

中国国家粮油信息中心预估第一季大豆库存降20%,因进口减少且榨油产出增多.

CBOT-3月大豆期货 收高5-3/4美分,报每蒲式耳14.74-1/4美元.

3月豆粕合约 收升1.8美元,报每短吨428.2美元.3月豆油合约 收升0.13美分,报52.99美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为180,083口,豆粕期货为61,241口,豆油期货为130,429口.

以下为CBOT农产品期货在2056 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 736.00 -4.50 -0.6% 5.4%

CBOT大豆 Sc2 1474.25 5.75 0.4% 3.9%

CBOT豆粕 SMc1 428.20 1.80 0.4% 1.8%

CBOT豆油 BOc1 52.99 0.13 0.3% 7.8%

NYMEX原油期货 CLc1 97.64 0.15 0.2% 6.3%

道琼工业指数 .DJI 14,003 143 1.0% 6.9%

现货金 XAU= 1667.44 4.45 0.3% -0.4%

欧元/美元 EUR= 1.3579 0.0012 0.1% 2.9%

美元指数 .DXY 79.1580 -0.0490 -0.1% -0.8%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐