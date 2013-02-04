芝加哥期市: CBOT大豆触及七周高点,因阿根廷天气和美国大豆出口数据

路透2月4日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨1%并创下七周高位,交易商称因市场担心阿根廷乾旱天气和美国出口强劲.

豆粕和豆油期货追随大豆上涨,而受豆粕/豆油套利交易带动,豆粕升幅多于豆油.

工厂订单数据令人失望,美国股市因此下挫,大豆系期货亦缩减涨幅.美国股市自周五涨势回落,当时道指收在14,000点上方,为2007年10月以来首次.

MDA EarthSat Weather表示,阿根廷作物地带周末降雨量低于预期,本周乾旱气候将很快让土壤缺水现象更加严重.

美国农业部(USDA)公布一周美国大豆出口检验量为5,389.2万吨,远高于预期的3,500万-4,500万吨.

USDA称,民间出口商报告有116,000吨美国大豆销往中国,其中一半的交付期为2012/13年,另一半为2013/14年.

巴西AgRural将该国大豆产量预估下调到8,120万吨,之前预估为8,220万吨.

分析机构Celeres将巴西大豆产量预估下调至8,010万吨,1月时预估为8,084万吨.

商品期货交易委员会(CFTC)一周数据显示,截至1月29日当周,大量投机客增加了CBOT大豆净多头仓位,并削减了CBOT豆油净空仓.

CBOT-3月大豆期货 收高14.50美分,报每蒲式耳14.88-3/4美元.

3月豆粕合约 收升6.1美元,报每短吨434.3美元.3月豆油合约 收升0.12美分,报53.11美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为168,330口,豆粕期货为64,192口,豆油期货为77,766口.

以下为CBOT农产品期货在2045 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 734.25 -1.75 -0.2% 5.2%

CBOT大豆 Sc2 1488.75 14.50 1.0% 4.9%

CBOT豆粕 SMc1 434.30 6.10 1.4% 3.3%

CBOT豆油 BOc1 52.99 0.13 0.3% 7.8%

CBOT小麦 Wc1 763.00 -2.00 -0.3% -1.9%

CBOT稻米 RRc1 1591.00 35.00 2.3% 7.1%

NYMEX原油期货 CLc1 96.17 -1.60 -1.6% 4.7%

道琼工业指数 .DJI 13,890 -120 -0.9% 6.0%

现货金 XAU= 1673.51 6.97 0.4% 0.0%

欧元/美元 EUR= 1.3515 -0.0125 -0.9% 2.4%

美元指数 .DXY 79.5520 0.4270 0.5% -0.3%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 洪曦; 审校 利棣儿)