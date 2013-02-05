芝加哥期市:CBOT大豆期货连升三日,因阿根廷天气不确定性

路透2月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连升三天,交易商表示,受阿根廷天气不确定性带动.

市场预期美国农业部周五将下调美国2012/13年度大豆结转库存预估,也对大豆期货有支撑作用.路透访查的分析师预估均值为1.29亿蒲式耳,较农业部1月预估的1.35亿低4.4%.

中午天气预报有显示阿根廷作物带天气更为暖和和干燥,令对全球第三大大豆生产国作物压力的担忧加重.

巴西天气仍大致有利,但本周降雨预计将令Mato Grosso地区的收割放缓.

CBOT-3月大豆期货 收高6-3/4美分,报每蒲式耳14.95-1/2美元.

3月豆粕合约 收升4.2美元,报每短吨438.5美元.3月豆油合约 收低0.13美分,报52.98美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为164,362口,豆粕期货为67,623口,豆油期货为105,892口.

以下为CBOT农产品期货在2033 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 729.00 -5.25 -0.7% 4.4%

CBOT大豆 Sc2 1495.50 6.75 0.5% 5.4%

CBOT豆粕 SMc1 438.50 4.20 1.0% 4.3%

CBOT豆油 BOc1 52.98 -0.13 -0.2% 7.8%

CBOT小麦 Wc1 757.50 -5.50 -0.7% -2.6%

CBOT稻米 RRc1 1615.00 24.00 1.5% 8.7%

NYMEX原油期货 CLc1 96.60 0.43 0.5% 5.2%

道琼工业指数 .DJI 14,002 122 0.9% 6.8%

现货金 XAU= 1672.04 -1.96 -0.1% -0.1%

欧元/美元 EUR= 1.3584 0.0071 0.5% 3.0%

美元指数 .DXY 79.5210 -0.0330 0.0% -0.3%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)