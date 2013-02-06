芝加哥期市: 大豆期货走低,因阿根廷天气改善和技术性卖盘

路透2月6日 - CBOT大豆期货周三走低,结束三日连涨,交易商称,天气预报模型显示下周阿根廷作物种植区天气湿度增加.

据称技术性抛售也是拖累大豆期货走低的原因之一.今日早盘,近月3月大豆期货 触及14.95美元的峰值,但未能追平周二高位14.96-1/2美元,或周一触及的七周高位14.98美元.

3月豆粕期货 稍早攀升至七周高位,后回落.3月豆油期货 在收盘前最后一刻重挫至日低.

市场预计,美国农业部周四公布的报告将显示,上周销售美国大豆90-130万吨(旧作和新作合计).上周销售豆粕7.5-17.5万吨.销售豆油1-3万吨.

市场还预计,美国农业部将在周五下调2012/13年大豆期末库存预估.接受路透调查的分析师的平均预期是1.29亿蒲式耳,较农业部1月预期的1.35亿蒲式耳低4.4%.

作物预测机构Lanworth将阿根廷大豆产量预估从之前的5,310万吨调降至5,160万吨;将巴西大豆产量预估从8,090万吨调降至8,030万吨.

市场静待巴西政府粮食供应机构Conab周四公布巴西大豆产量预估.该机构1月9日的预估是8,270万吨.

天气预测机构Somar称,巴西中西部主要大豆种植带迎来强降雨,但周末开始雨量将逐步减少.持续的降雨使主要大豆种植省马托格罗索的农户忧心忡忡,当地的收割正在进行中.

美国农业部驻阿根廷的分支机构将该国2012/13年大豆产量预估调降至5,300万吨,低于5,400万吨的农业部官方预估.

CBOT-3月大豆期货 收跌8美分,报每蒲式耳14.87-1/2美元.

3月豆粕合约 收挫1.4美元,报每短吨437.1美元.3月豆油合约 收低0.53美分,报52.45美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为200,673口,豆粕期货为68,497口,豆油期货为79,872口.

以下为CBOT农产品期货在2028 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 722.50 -6.50 -0.9% 3.5%

CBOT大豆 Sc2 1487.50 -8.00 -0.5% 4.8%

CBOT豆粕 SMc1 437.10 -1.40 -0.3% 3.9%

CBOT豆油 BOc1 52.45 -0.53 -1.0% 6.7%

CBOT小麦 Wc1 761.50 4.00 0.5% -2.1%

NYMEX原油期货 CLc1 96.73 0.09 0.1% 5.3%

道琼工业指数 .DJI 13,969 -10 -0.1% 6.6%

现货金 XAU= 1677.20 4.60 0.3% 0.2%

欧元/美元 EUR= 1.3520 -0.0061 -0.4% 2.5%

美元指数 .DXY 79.7320 0.2440 0.3% 0.0%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>