芝加哥期市: 大豆期货小跌,因玉米市场疲态抵消强劲出口数据的提振

路透2月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周四小涨,交易商称,玉米市场的疲弱走势和美国农业部月度供需报告公布前的头寸调整抵消了强劲周度大豆出口报告带来的提振.
有关巴西大豆将获得丰收的预期也重压市场.巴西政府供应机构Conab将大豆产量预估从1月的8,270万吨上调至创纪录的8,340万吨.
布宜诺斯艾利斯谷物交易所公布的首份产量预估显示,阿根廷2012/13年大豆收成预计为5,000万吨,低于最初的预期,受乾旱天气拖累.美国农业部目前对阿根廷大豆产量的预估为5,400万吨.
美国农业部报告,上周出口销售大豆166.7万吨,高于市场预估区间90-130万吨.上周的销售数据中包括89.61万吨的旧作大豆,也高于预期.
农业部还公布,上周出口销售豆粕19.63万吨,高于市场预估的7.5-17.5万吨.上周出口销售豆油2.56万吨,在1-3万吨的预估区间内.
市场预计,农业部将在周五发布的月度供需报告中下调美国2012/13大豆期末库存预估.
CBOT-3月大豆期货 收跌3/4美分,报每蒲式耳14.86-3/4美元.
3月豆粕合约 微升0.5美元,报每短吨437.6美元.3月豆油合约 收跌0.6美分,报51.85美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为268,578口,豆粕期货为103,791口,豆油期货为145,256口.
以下为CBOT农产品期货在2027 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 710.75 -11.75 -1.6% 1.8%
CBOT大豆 Sc2 1486.75 -0.75 -0.1% 4.8%
CBOT豆粕 SMc1 437.60 0.50 0.1% 4.0%
CBOT豆油 BOc1 51.85 -0.60 -1.1% 5.5%
CBOT小麦 Wc1 756.00 -5.50 -0.7% -2.8%
NYMEX原油期货 CLc1 95.72 -0.90 -0.9% 4.2%
道琼工业指数 .DJI 13,933 -53 -0.4% 6.3%
现货金 XAU= 1671.54 -5.57 -0.3% -0.2%
欧元/美元 EUR= 1.3396 -0.0124 -0.9% 1.5%
美元指数 .DXY 80.2300 0.5090 0.6% 0.6%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)