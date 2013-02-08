芝加哥期市: 大豆期货下挫2%,因USDA全球大豆结转库存预估大于预期

新兴汇市：多数亚币上涨，因地缘政治忧虑有所缓解
路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
路透2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌2.3%,至一周半低点,交易商称美国农业部(USDA)发布的月度报告显示的全球大豆结转库存预估高于预期.
技术性卖盘和交易商出脱大豆多头/玉米空头的仓位令卖压加重.
新作11月大豆 跌穿13美元的心理支撑位以及200日移动均线技术支撑位后,触动止损卖单,该合约收报12.82.
USDA预计美国2012/13大豆结转库存为1.25亿蒲式耳,低于1月预估的1.35亿,且低于市场预估的1.29亿.
但USDA上调全球2012/13年度大豆结转库存至超过6,000万吨,高于1月预估的5,946万吨,分析师原本预计会下调.
海关初步数据显示,中国1月进口478万吨美国大豆,较12月减少近两成.
本周,CBOT近月大豆期货 跌1.5%,为五周内首次下滑.豆粕期货跌1.4%,豆油期货跌2.9%,为两个月最大单周跌幅.
CBOT-3月大豆期货 收挫34-1/4美分,报每蒲式耳14.52-1/2美元.
3月豆粕合约 大跌15.2美元,报每短吨422.4美元.3月豆油合约 收低0.42美分,报51.43美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为319,885口,豆粕期货为127,764口,豆油期货为151,243口.
以下为CBOT农产品期货在2024 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 709.00 -1.75 -0.3% 1.5%
CBOT大豆 Sc2 1452.50 -34.25 -2.3% 2.4%
CBOT豆粕 SMc1 422.40 -15.20 -3.5% 0.4%
CBOT豆油 BOc1 51.43 -0.42 -0.8% 4.6%
CBOT小麦 Wc1 756.25 0.25 0.0% -2.8%
CBOT稻米 RRc1 1634.50 22.50 1.4% 10.0%
NYMEX原油期货 CLc1 96.60 0.43 0.5% 5.2%
道琼工业指数 .DJI 13,976 32 0.2% 6.7%
现货金 XAU= 1667.84 -2.85 -0.2% -0.4%
欧元/美元 EUR= 1.3363 -0.0033 -0.2% 1.3%
美元指数 .DXY 80.2300 0.0380 0.1% 0.6%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
路透4月12日 - 亚洲新兴货币周三多上涨，因投资者对地缘政治紧张形势的疑虑有所缓解，不过市场对风险资产仍普遍持谨慎心态。
0610 GMT * 风险厌恶情绪仍在发散影响，亚洲货币持稳，但北亚市场依然紧张 * 美元/日圆下滑0.1%，欧元/美元上涨0.1%，澳元/美元持平，美国10年期公债收益率报2.29% * 美元/韩元下跌0.2%，美元/坡元下跌0.2%，美元/菲律宾披索下滑0.1%，美元/印度卢比上涨0.3% * 日股日经指数下跌1.0%，韩股持平，中国股市沪综指下跌0.3%，美国原油期货上涨0.2%，现货金上涨0.1% * 中国试图令朝鲜半岛紧张局势降温 (编译 高琦 审校 杜明霞)
* 拆款短率续徘徊低档 * 两年存单标低于预期 * 短票/RP利率靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月12日 - 台湾银行间拆款短率周三徘徊低档。资金调度人士表示，原本市场 上旬就偏多钱，加以近期央行冲销银行间隔夜拆款过剩资金力道减缓，致银行间资金更显宽 裕，带动今日两年期定存单得标利率略低于预估。 他们表示，一周拆款利率区间高位松动，一大行今日跟进调降票券商一周拆款利率1个 基点，但却乏人问津，主因跨月短票利率趋跌，票券商资金调度以短票为主，票券商拆款需 求略显降温，甚至有民营银行对票券商祭出0.34-0.35%的一周拆款利率吸引成交。 〞钱还是多，只好等央行冲销了。〞一大型银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，目前市场普遍多钱，金融机构间资金需求疲弱，成交多以 到期续作为主，银行资金去化压力仍大，连天期较长的两年期定存单得标利率也走跌，凸显 近期资金宽松态势。 台湾央行午间标售的300亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.62%。该利率低于市 场预期的0.6