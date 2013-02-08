版本:
中国
市场报道 | 2013年 2月 9日 星期六 05:39 BJT

芝加哥期市: 大豆期货下挫2%,因USDA全球大豆结转库存预估大于预期

路透2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五大跌2.3%,至一周半低点,交易商称美国农业部(USDA)发布的月度报告显示的全球大豆结转库存预估高于预期.

技术性卖盘和交易商出脱大豆多头/玉米空头的仓位令卖压加重.

新作11月大豆 跌穿13美元的心理支撑位以及200日移动均线技术支撑位后,触动止损卖单,该合约收报12.82.

USDA预计美国2012/13大豆结转库存为1.25亿蒲式耳,低于1月预估的1.35亿,且低于市场预估的1.29亿.

但USDA上调全球2012/13年度大豆结转库存至超过6,000万吨,高于1月预估的5,946万吨,分析师原本预计会下调.

海关初步数据显示,中国1月进口478万吨美国大豆,较12月减少近两成.

本周,CBOT近月大豆期货 跌1.5%,为五周内首次下滑.豆粕期货跌1.4%,豆油期货跌2.9%,为两个月最大单周跌幅.

CBOT-3月大豆期货 收挫34-1/4美分,报每蒲式耳14.52-1/2美元.

3月豆粕合约 大跌15.2美元,报每短吨422.4美元.3月豆油合约 收低0.42美分,报51.43美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为319,885口,豆粕期货为127,764口,豆油期货为151,243口.

以下为CBOT农产品期货在2024 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 709.00 -1.75 -0.3% 1.5%

CBOT大豆 Sc2 1452.50 -34.25 -2.3% 2.4%

CBOT豆粕 SMc1 422.40 -15.20 -3.5% 0.4%

CBOT豆油 BOc1 51.43 -0.42 -0.8% 4.6%

CBOT小麦 Wc1 756.25 0.25 0.0% -2.8%

CBOT稻米 RRc1 1634.50 22.50 1.4% 10.0%

NYMEX原油期货 CLc1 96.60 0.43 0.5% 5.2%

道琼工业指数 .DJI 13,976 32 0.2% 6.7%

现货金 XAU= 1667.84 -2.85 -0.2% -0.4%

欧元/美元 EUR= 1.3363 -0.0033 -0.2% 1.3%

美元指数 .DXY 80.2300 0.0380 0.1% 0.6%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐