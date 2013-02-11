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市场报道 | 2013年 2月 12日 星期二 05:00 BJT

芝加哥期市: CBOT大豆期货下跌,因多头结清部位及南美天气料将改善

路透2月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一下跌,连跌第四天,受累于多头结清头寸,以及预报显示阿根廷和巴西天气将改善.

CBOT-3月大豆期货 收低21美分,报每蒲式耳14.31-1/2美元.

3月豆粕合约 收跌9.4美元,报每短吨413美元.3月豆油合约 收低0.19美分,报51.24美分.

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 利棣儿; 审校 母红)

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