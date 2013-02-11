芝加哥期市: CBOT大豆期货下跌,因多头结清部位及南美天气料将改善

中国汇市：人民币早盘放量小跌，客盘仍略偏购汇然短期料仍延续区间波动

路透上海4月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价放量小跌，但难以有效跌破6.90元关口。交易员称，客盘虽然略偏购汇，但接近整数关口也有结汇盘涌出；市场普遍预期汇价短期缺乏方向，区间操作思路也缓解大行维稳压力，短期仍将延续区间波动。