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市场报道 | 2013年 2月 14日 星期四 05:13 BJT

芝加哥期市:CBOT大豆期货受低吸买盘带动收高,近月合约领涨

路透2月13日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,止住五日跌势,交易商称在近月3月合约跌至近一个月低点后有逢低承接买盘.

旧作合约涨幅大于新作合约,受价差交易带动,恢复上周的走势,周一和周二套利交易有所逆转.

对南美大豆丰产的预期限制了涨幅.

CBOT-3月大豆期货 收高2-1/4美分,报每蒲式耳14.23美元.

3月豆粕合约 收跌2.2美元,报每短吨408.1美元.3月豆油合约 收高0.56美分,报51.66美分.

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)

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