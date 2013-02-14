芝加哥期市: 大豆期货走低,因美国出口销售令人失望和南美天气改善

路透2月14日 - CBOT大豆期货周四走低,交易商称,因有迹象显示,美国大豆出口需求正在放缓,且南美天气状况改善,有利作物生长.

3月大豆期货合约 陷于周三的交易区间内,处于所有主要移动均线之下.

Commodity Weather Group称,预计阿根廷很多地区本周和本周末将迎来对作物生长有利的降雨,应扶助缓解作物生长的压力,但需要更多的降雨才能确保产量令人满意.

巴西未来两周将有降雨,应有助于南部大豆作物的生长,下周西北部大豆种植区的天气模式更加干燥,应有助于加快收割进程.

美国农业部报告称,上周出口销售大豆23.59万吨(包括新作和旧作),其中,被取消的2012/13年产大豆的仓单为10.91万吨,出售的2013/14年产大豆为34.5万吨.市场预估为70-110万吨.

农业部报告称,上周出口销售豆粕13.24万吨,销售豆油1.66万吨,均低于市场预期区间.

市场静待美国全国油籽加工商协会将于周五公布的月度大豆压榨数据.路透调查显示,分析师对1月数据的预估均值为1.595亿蒲式耳.

CBOT-3月大豆期货 收挫5美分,报每蒲式耳14.18美元.

3月豆粕合约 收跌0.9美元,报每短吨407.2美元.3月豆油合约 收高0.04美分,报51.70美分.

今日CBOT大豆期货的预估成交量为192,242口,豆粕期货为76,918口,豆油期货为114,253口.

以下为CBOT农产品期货在2045 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 694.75 -0.75 -0.1% -0.5%

CBOT大豆 Sc2 1418.00 -5.00 -0.4% -0.1%

CBOT豆粕 SMc1 407.20 -0.90 -0.2% -3.2%

CBOT豆油 BOc1 51.70 0.04 0.1% 5.2%

CBOT小麦 Wc1 732.00 -3.50 -0.5% -5.9%

CBOT稻米 RRc1 1572.00 -13.50 -0.9% 5.8%

NYMEX原油期货 CLc1 97.32 0.31 0.3% 6.0%

道琼工业指数 .DJI 13,971 -12 -0.1% 6.6%

现货金 XAU= 1636.34 -6.02 -0.4% -2.3%

欧元/美元 EUR= 1.3358 -0.0095 -0.7% 1.2%

美元指数 .DXY 80.3730 0.2820 0.4% 0.8%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>