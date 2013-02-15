芝加哥期市: 大豆期货受空头回补推动收涨,等待阿根廷的降雨

路透2月15日 - CBOT大豆期货周五上涨,交易商称,交易商在美国三天长周末前空头回补.
阿根廷作物种植区天气的不确定性也提供支撑,预计本周末,该地区将迎来急需的降雨.Commodity Weather Group称,阿根廷三分之二的大豆种植区将迎来至少0.5英寸的降雨.
美国市场周一总统日假期休市.
美国农业部称,民间出口商取消了25万吨2012/13年产美国大豆出口订单.这些订单销往不知名目的地.
美国国家大豆加工商协会(NOPA)报告称,1月压榨美国大豆1.58195亿蒲式耳,低于12月的1.59899亿蒲式耳,也低于分析师平均预估的1.595亿蒲式耳.这也利空大豆期货.
NOPA称,美国1月豆油库存为28.23亿磅,高于12月的26亿磅,也高于分析师的预估区间25.7-28.2亿磅,平均预估为26.85亿磅.
3月大豆期货 收报每蒲式耳14.24-1/2,上扬6-1/2美分.3月豆粕期货 收报每吨409.4美元,上扬2.2美元.3月豆油合约 回落0.08美分,收报51.62美分.
本周,3月大豆期货 跌28美分,或1.9%,连跌第二周.3月豆粕期货
挫3.1%;3月豆油合约 小涨0.4%.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为195,062口,豆粕期货为76,719口,豆油期货为88,682口.(完)
以下为CBOT农产品期货在2016 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 698.75 4.00 0.6% 0.1%
CBOT大豆 Sc2 1424.50 6.50 0.5% 0.4%
CBOT豆粕 SMc1 409.40 2.20 0.5% -2.7%
CBOT豆油 BOc1 51.62 -0.08 -0.2% 5.0%
CBOT小麦 Wc1 742.25 10.25 1.4% -4.6%
CBOT稻米 RRc1 1583.50 11.50 0.7% 6.6%
NYMEX原油期货 CLc1 95.94 -1.37 -1.4% 4.5%
道琼工业指数 .DJI 13,935 -39 -0.3% 6.3%
现货金 XAU= 1605.24 -29.22 -1.8% -4.1%
欧元/美元 EUR= 1.3355 -0.0005 0.0% 1.2%
美元指数 .DXY 80.4950 0.0370 0.1% 0.9%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 李军)