芝加哥期市: CBOT大豆期货连涨第三天,因美国供应趋紧

路透2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连涨第三天,因现货市场上涨,且忧虑近期出口需求正蚕食原本已紧张的美国大豆供应.

交易商担忧付运迟误将使南美大豆和豆类制品出口放缓,并导致出口需求转向美国大豆.

作物预估机构Lanworth将阿根廷2013年大豆收成预估从之前的5,160万吨下降至4,960万吨,将巴西大豆收成预估从之前的8,030万吨上调至8,100万吨.

Lanworth称,预期美国2013/14年大豆产量将增加至34.65亿蒲式耳,平均单产为每英亩43.1蒲式耳,分别高于2012/13年的30.15亿蒲式耳及39.6蒲式耳.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的会议记录显示,美联储可能不得不在看到招聘增加前放缓或停止购买资产,因担忧此举可能带来的成本.美联储推出大规模资产购买计划的目的就是扶助就业增长. 在消息公布后,股市,黄金和原油均下跌,但大豆和谷物市场未受影响.

农产品市场没有理会一处于困境中的对冲基金在出售资产的传言.

CBOT-3月大豆期货 大涨12-1/2美分,报每蒲式耳14.82-3/4美元.

3月豆粕合约 收高8.3美元,报每短吨433.6美元.3月豆油合约 收低0.46美分,报52.07美分.

今日CBOT大豆预估成交量为257,977口,豆粕为100,153口,豆油为158,359口.

以下为CBOT农产品期货在2012 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 700.50 5.25 0.8% 8.4%

CBOT大豆 Sc2 1482.75 12.50 0.9% 23.7%

CBOT豆粕 SMc1 433.60 8.30 2.0% 40.1%

CBOT豆油 BOc1 52.07 -0.46 -0.9% 0.0%

CBOT小麦 Wc1 738.50 6.25 0.9% 13.1%

CBOT稻米 RRc1 1602.50 10.50 0.7% 9.7%

NYMEX原油期货 CLc1 94.85 -2.20 -2.3% -4.0%

道琼工业指数 .DJI 13,952 -83 -0.6% 14.2%

现货金 XAU= 1563.16 -41.05 -2.6% 0.0%

欧元/美元 EUR= 1.3280 -0.0106 -0.8% 2.6%

美元指数 .DXY 81.0740 0.6060 0.8% 1.1%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 735 -3 -0.4% -57.7%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)