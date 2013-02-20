芝加哥期市: CBOT大豆期货连涨第三天,因美国供应趋紧

韩国已公布经济指标--2017/3/29
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透2月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三连涨第三天,因现货市场上涨,且忧虑近期出口需求正蚕食原本已紧张的美国大豆供应.
交易商担忧付运迟误将使南美大豆和豆类制品出口放缓,并导致出口需求转向美国大豆.
作物预估机构Lanworth将阿根廷2013年大豆收成预估从之前的5,160万吨下降至4,960万吨,将巴西大豆收成预估从之前的8,030万吨上调至8,100万吨.
Lanworth称,预期美国2013/14年大豆产量将增加至34.65亿蒲式耳,平均单产为每英亩43.1蒲式耳,分别高于2012/13年的30.15亿蒲式耳及39.6蒲式耳.
美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三公布的会议记录显示,美联储可能不得不在看到招聘增加前放缓或停止购买资产,因担忧此举可能带来的成本.美联储推出大规模资产购买计划的目的就是扶助就业增长. 在消息公布后,股市,黄金和原油均下跌,但大豆和谷物市场未受影响.
农产品市场没有理会一处于困境中的对冲基金在出售资产的传言.
CBOT-3月大豆期货 大涨12-1/2美分,报每蒲式耳14.82-3/4美元.
3月豆粕合约 收高8.3美元,报每短吨433.6美元.3月豆油合约 收低0.46美分,报52.07美分.
今日CBOT大豆预估成交量为257,977口,豆粕为100,153口,豆油为158,359口.
以下为CBOT农产品期货在2012 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 700.50 5.25 0.8% 8.4%
CBOT大豆 Sc2 1482.75 12.50 0.9% 23.7%
CBOT豆粕 SMc1 433.60 8.30 2.0% 40.1%
CBOT豆油 BOc1 52.07 -0.46 -0.9% 0.0%
CBOT小麦 Wc1 738.50 6.25 0.9% 13.1%
CBOT稻米 RRc1 1602.50 10.50 0.7% 9.7%
NYMEX原油期货 CLc1 94.85 -2.20 -2.3% -4.0%
道琼工业指数 .DJI 13,952 -83 -0.6% 14.2%
现货金 XAU= 1563.16 -41.05 -2.6% 0.0%
欧元/美元 EUR= 1.3280 -0.0106 -0.8% 2.6%
美元指数 .DXY 81.0740 0.6060 0.8% 1.1%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 735 -3 -0.4% -57.7%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 母红)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日股日经指数周三早盘在震荡交投中小跌，除息股股价调整给市场带来压力，抵消了隔夜美股上涨带来的正面人气。