芝加哥期市: 大豆期货收涨,受助于出口需求和美国供应吃紧

路透2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第四日收涨,近月合约涨幅大于远月合约,交易商称,受助于对美国不断减少的旧作大豆供应的需求.

美国农业部称,民间出口商报告,出口销售13.045万吨美国大豆至不知名目的地,其中包括75,450吨2012/13产大豆和55,000吨2013/14年产大豆.

市场传言,中国购买多至九船美国旧作大豆,其中包括部分从美国转口的巴西产大豆.

对巴西谷物出口被延误的担忧也提供支撑,该国两大主要港口待发的货船是上年同期的两到三倍,且码头工人计划在周五举行罢工.

豆粕跟随大豆上扬,表现强于豆油,受助于豆粕/豆油价差,因市场认为,南美谷物出口被延误将提振美国大豆和豆粕的出口.

市场预期,周五将公布的美国周度出口销售报告将显示,上周出口销售大豆30-60万吨(旧作新作合计),出口豆粕10-20万吨.

CBOT-3月大豆期权合约将于周五到期,交易商关注执行价在15美元的买权的未平仓合约,这将推动期货价格升至该水平.

CBOT-3月大豆期货 高于所有主要移动均线,交易商关注位于15.00美元的心理阻力位.

CBOT-3月大豆期货 上涨5美分,收报每蒲式耳14.87-3/4美元.

3月豆粕合约 收高3.7美元,报每短吨437.3美元.3月豆油合约 收低0.76美分,报51.31美分.

今日CBOT大豆预估成交量为284,579口,豆粕为97,376口,豆油为124,658口.

以下为CBOT农产品期货在2057 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 690.75 -9.75 -1.4% -1.1%

CBOT大豆 Sc2 1487.75 5.00 0.3% 4.9%

CBOT豆粕 SMc1 437.30 3.70 0.9% 4.0%

CBOT豆油 BOc1 51.31 -0.76 -1.5% 4.4%

CBOT小麦 Wc1 721.25 -17.25 -2.3% -7.3%

CBOT稻米 RRc1 1583.50 -19.00 -1.2% 6.6%

NYMEX原油期货 CLc1 92.93 -2.29 -2.4% 1.2%

道琼工业指数 .DJI 13,871 -57 -0.4% 5.8%

现货金 XAU= 1575.40 13.11 0.8% -5.9%

欧元/美元 EUR= 1.3181 -0.0099 -0.7% -0.1%

美元指数 .DXY 81.4040 0.3350 0.4% 2.0%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 737 2 0.3% 5.4%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>