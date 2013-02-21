芝加哥期市: 大豆期货收涨,受助于出口需求和美国供应吃紧

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透2月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第四日收涨,近月合约涨幅大于远月合约,交易商称,受助于对美国不断减少的旧作大豆供应的需求.
美国农业部称,民间出口商报告,出口销售13.045万吨美国大豆至不知名目的地,其中包括75,450吨2012/13产大豆和55,000吨2013/14年产大豆.
市场传言,中国购买多至九船美国旧作大豆,其中包括部分从美国转口的巴西产大豆.
对巴西谷物出口被延误的担忧也提供支撑,该国两大主要港口待发的货船是上年同期的两到三倍,且码头工人计划在周五举行罢工.
豆粕跟随大豆上扬,表现强于豆油,受助于豆粕/豆油价差,因市场认为,南美谷物出口被延误将提振美国大豆和豆粕的出口.
市场预期,周五将公布的美国周度出口销售报告将显示,上周出口销售大豆30-60万吨(旧作新作合计),出口豆粕10-20万吨.
CBOT-3月大豆期权合约将于周五到期,交易商关注执行价在15美元的买权的未平仓合约,这将推动期货价格升至该水平.
CBOT-3月大豆期货 高于所有主要移动均线,交易商关注位于15.00美元的心理阻力位.
CBOT-3月大豆期货 上涨5美分,收报每蒲式耳14.87-3/4美元.
3月豆粕合约 收高3.7美元,报每短吨437.3美元.3月豆油合约 收低0.76美分,报51.31美分.
今日CBOT大豆预估成交量为284,579口,豆粕为97,376口,豆油为124,658口.
以下为CBOT农产品期货在2057 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 690.75 -9.75 -1.4% -1.1%
CBOT大豆 Sc2 1487.75 5.00 0.3% 4.9%
CBOT豆粕 SMc1 437.30 3.70 0.9% 4.0%
CBOT豆油 BOc1 51.31 -0.76 -1.5% 4.4%
CBOT小麦 Wc1 721.25 -17.25 -2.3% -7.3%
CBOT稻米 RRc1 1583.50 -19.00 -1.2% 6.6%
NYMEX原油期货 CLc1 92.93 -2.29 -2.4% 1.2%
道琼工业指数 .DJI 13,871 -57 -0.4% 5.8%
现货金 XAU= 1575.40 13.11 0.8% -5.9%
欧元/美元 EUR= 1.3181 -0.0099 -0.7% -0.1%
美元指数 .DXY 81.4040 0.3350 0.4% 2.0%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 737 2 0.3% 5.4%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 母红; 审校 于春红)
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。