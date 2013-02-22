芝加哥期市: CBOT大豆期货收低,从三个半月高位回落

路透2月22日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低约2%,因在价格升至三个半月高位后投资人获利了结.

美国农业部在展望论坛上表示,预期美国大豆单产反弹,将使2013/14年美国大豆结转库存增加一倍至2.5亿蒲式耳,2012/13年为1.25亿蒲式耳.美国农业部也预计,2013/14年大豆压榨价格将跌至每蒲式耳10.50美元,2012/13年为14.30美元.

天气预报指阿根廷干燥地区在周末和下周尾段将迎来有利作物成长的降雨.阿根廷农业部长称,本周该国最大的大豆种植省份迎来降雨,令正在乾枯的大豆作物得到生机,但其他干燥地区仍需要降雨.

美国农业部周度出口销售报告显示,净取消美国2012/13年大豆订单总计119,500吨,净销售2013/14年大豆为62,000吨.两个销售年度大豆总计数字为2002年3月来的最差.

美国农业部公布,最新一周出口销售豆粕236,100吨,高于市场预期,豆油销售28,900吨.

美国农业部也表示,民间出口商据报销售410,000吨美国大豆往中国,但其中占大部份的350,000吨将在2013/14年交付.

尽管CBOT 3月大豆今日下跌,但本周上升36-3/4美分,或2.6%,结束之前两周下跌之势.3月豆粕 本周升4.3%,3月豆油 本周跌2.56%.

CBOT-3月大豆期货 下跌26-1/2美分,收报每蒲式耳14.61-1/4美元.

3月豆粕合约 收跌10.4美元,报每短吨426.9美元.3月豆油合约 收低0.96美分,报50.35美分.

今日CBOT大豆预估成交量为394,931口,豆粕为126,023口,豆油为144,152口.

以下为CBOT农产品期货在2017 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 690.25 -0.50 -0.1% 6.8%

CBOT大豆 Sc2 1461.25 -26.50 -1.8% 21.9%

CBOT豆粕 SMc1 426.90 -10.40 -2.4% 38.0%

CBOT豆油 BOc1 50.35 -0.96 -1.9% -3.3%

CBOT小麦 Wc1 715.00 -6.25 -0.9% 9.5%

CBOT稻米 RRc1 1558.50 -25.00 -1.6% 6.7%

NYMEX原油期货 CLc1 93.28 0.44 0.5% -5.6%

道琼工业指数 .DJI 13,986 105 0.8% 14.5%

现货金 XAU= 1575.46 -0.20 0.0% 0.7%

欧元/美元 EUR= 1.3183 -0.0005 0.0% 1.8%

美元指数 .DXY 81.4580 -0.0030 0.0% 1.6%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 740 3 0.4% -57.4%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>