芝加哥期市: CBOT大豆期货下挫,因南美丰产压力

路透2月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一连挫两日,交易商称因巴西产量可能创纪录,且阿根廷迎来降雨,南美丰产压力令大豆大跌.

上周大豆期货触及三个半月高位后,多头结清仓位给大豆期货带来进一步压力.

但尾盘跌幅缩窄,3月大豆期货 结算价较日低14.38-1/2高约13美分.

分析机构Celeres预计,巴西2013/14年度大豆收割率达到28%,高于一周前的19%.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所气候顾问Eduardo Sierra表示,在几周干燥天气后,阿根廷主要种植带周末的降雨及时避免了大豆和玉米作物遭受严重损害.

阿根廷罗萨里奥谷物交易所将2012/13年度该国大豆产量预估下调至4,800万吨,较一个月前减少约10%.

美国农业部公布,民间出口商报称向中国出口了12万吨美国大豆,2013/14年度付运.

美国农业部公布,最近一周出口检验美国大豆2,728.4万蒲式耳,低于市场预估的3,500-4,500万.

CBOT-3月大豆期货 下跌10美分,收报每蒲式耳14.51-1/4美元.

3月豆粕合约 收跌1.3美元,报每短吨425.6美元.3月豆油合约 收低0.28美分,报50.07美分.

今日CBOT大豆预估成交量为262,003口,豆粕为84,821口,豆油为139,062口.

以下为CBOT农产品期货在2037 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 693.50 3.25 0.5% -0.7%

CBOT大豆 Sc2 1451.25 -10.00 -0.7% 2.3%

CBOT豆粕 SMc1 425.60 -1.30 -0.3% 1.2%

CBOT豆油 BOc1 50.07 -0.28 -0.6% 1.9%

CBOT小麦 Wc1 699.25 -15.75 -2.2% -10.1%

CBOT稻米 RRc1 1542.00 -16.50 -1.1% 3.8%

NYMEX原油期货 CLc1 92.90 -0.23 -0.3% 1.2%

道琼工业指数 .DJI 13,884 -116 -0.8% 5.9%

现货金 XAU= 1595.70 15.40 1.0% -4.7%

欧元/美元 EUR= 1.3088 -0.0097 -0.7% -0.8%

美元指数 .DXY 81.6190 0.1370 0.2% 2.3%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 743 3 0.4% 6.3%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>