芝加哥期市: CBOT大豆期货第三日下跌,因巴西丰收且市场结清多头部位

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二第三日收低,交易商指因巴西大豆收成增多,而且市场人士撤出大豆多头/玉米空头的价差交易.
未经证实的传言称,在巴西大豆到货前,中国可能将出售100-250万吨国储大豆,以缓解供应紧张状况.
CBOT-3月大豆期货 在近50日移动均线切入位14.37-1/2美元获得支撑,盘中一度跌至14.36-1/4美元.
豆粕期货收高,豆油期货第五日下挫,CBOT-3月豆油期货 一度短暂跌破每磅49美分关口,这是去年12月31日以来最低位.
油世界称,欧盟未来几个月可能将增加豆粕进口,因阿根廷和巴西的大量收成进入全球市场.
CBOT-3月大豆期货 跌3-1/2美分,收报每蒲式耳14.47-3/4美元.
3月豆粕合约 收高2.1美元,报每短吨427.7美元.3月豆油合约 收低1.05美分,报49.02美分.
今日CBOT大豆预估成交量为243,563口,豆粕为85,554口,豆油为138,815口.(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 利棣儿)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。