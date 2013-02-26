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市场报道 | 2013年 2月 27日 星期三 05:45 BJT

芝加哥期市: CBOT大豆期货第三日下跌,因巴西丰收且市场结清多头部位

路透2月26日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二第三日收低,交易商指因巴西大豆收成增多,而且市场人士撤出大豆多头/玉米空头的价差交易.

未经证实的传言称,在巴西大豆到货前,中国可能将出售100-250万吨国储大豆,以缓解供应紧张状况.

CBOT-3月大豆期货 在近50日移动均线切入位14.37-1/2美元获得支撑,盘中一度跌至14.36-1/4美元.

豆粕期货收高,豆油期货第五日下挫,CBOT-3月豆油期货 一度短暂跌破每磅49美分关口,这是去年12月31日以来最低位.

油世界称,欧盟未来几个月可能将增加豆粕进口,因阿根廷和巴西的大量收成进入全球市场.

CBOT-3月大豆期货 跌3-1/2美分,收报每蒲式耳14.47-3/4美元.

3月豆粕合约 收高2.1美元,报每短吨427.7美元.3月豆油合约 收低1.05美分,报49.02美分.

今日CBOT大豆预估成交量为243,563口,豆粕为85,554口,豆油为138,815口.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 于春红; 审校 利棣儿)
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