芝加哥期市: CBOT大豆期货收升,受美国出口需求带动结束三天跌势

标题新闻：希腊与欧元区债权人就改革要点达成一致，这是释放新贷款的前提条件--欧元集团主席迪塞尔布洛姆
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路透2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收升,终止此前三天跌势,交易商表示,对供应不断萎缩的美国大豆的出口需求,以及忧虑巴西大豆被推迟运送,提振了大豆市场.
美国农业部(USDA)称,民间出口商表示销售12万吨当前作物销售年度的美国大豆到不知名目的地,也销售另外的12万吨2013/14年交付的美国大豆往中国.
巴西全国大豆生产商协会周二称,将新收成的巴西大豆运往拥挤不堪的港口被长时间推迟,情况令人日益忧虑.
现货市场走强,以及预期周四CBOT 3月期货首个交割通知日将没有大豆,豆粕或玉米合约交割,为大豆市场带来进一步支持.豆油交割合约料为1,000-4,000口.
豆油收升,尽管马来西亚棕榈油期货跌至六周低位,为豆油带来压力.
美国股市连涨第二天,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克连续第二天为美联储的刺激举措给予强烈支持.
CBOT-3月大豆期货 升9-3/4美分,收报每蒲式耳14.57-1/2美元.
3月豆粕合约 收高1.6美元,报每短吨429.3美元.3月豆油合约 收升0.25美分,报49.27美分.
今日CBOT大豆预估成交量为200,395口,豆粕为74,241口,豆油为111,311口.
以下为CBOT农产品期货在2032 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 709.50 4.50 0.6% 1.6%
CBOT大豆 Sc2 1457.50 9.75 0.7% 2.7%
CBOT豆粕 SMc1 429.30 1.60 0.4% 2.1%
CBOT豆油 BOc1 49.27 0.25 0.5% 0.2%
CBOT小麦 Wc1 704.25 -1.50 -0.2% -9.5%
CBOT稻米 RRc1 1547.50 -0.50 0.0% 4.1%
NYMEX原油期货 CLc1 92.88 0.25 0.3% 1.2%
道琼工业指数 .DJI 14,092 191 1.4% 7.5%
现货金 XAU= 1595.10 -18.01 -1.1% -4.7%
欧元/美元 EUR= 1.3134 0.0073 0.6% -0.5%
美元指数 .DXY 81.5610 -0.3090 -0.4% 2.2%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 745 4 0.5% 6.6%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f