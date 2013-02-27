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市场报道 | 2013年 2月 28日 星期四 05:48 BJT

芝加哥期市: CBOT大豆期货收升,受美国出口需求带动结束三天跌势

路透2月27日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收升,终止此前三天跌势,交易商表示,对供应不断萎缩的美国大豆的出口需求,以及忧虑巴西大豆被推迟运送,提振了大豆市场.

美国农业部(USDA)称,民间出口商表示销售12万吨当前作物销售年度的美国大豆到不知名目的地,也销售另外的12万吨2013/14年交付的美国大豆往中国.

巴西全国大豆生产商协会周二称,将新收成的巴西大豆运往拥挤不堪的港口被长时间推迟,情况令人日益忧虑.

现货市场走强,以及预期周四CBOT 3月期货首个交割通知日将没有大豆,豆粕或玉米合约交割,为大豆市场带来进一步支持.豆油交割合约料为1,000-4,000口.

豆油收升,尽管马来西亚棕榈油期货跌至六周低位,为豆油带来压力.

美国股市连涨第二天,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克连续第二天为美联储的刺激举措给予强烈支持.

CBOT-3月大豆期货 升9-3/4美分,收报每蒲式耳14.57-1/2美元.

3月豆粕合约 收高1.6美元,报每短吨429.3美元.3月豆油合约 收升0.25美分,报49.27美分.

今日CBOT大豆预估成交量为200,395口,豆粕为74,241口,豆油为111,311口.

以下为CBOT农产品期货在2032 GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 709.50 4.50 0.6% 1.6%

CBOT大豆 Sc2 1457.50 9.75 0.7% 2.7%

CBOT豆粕 SMc1 429.30 1.60 0.4% 2.1%

CBOT豆油 BOc1 49.27 0.25 0.5% 0.2%

CBOT小麦 Wc1 704.25 -1.50 -0.2% -9.5%

CBOT稻米 RRc1 1547.50 -0.50 0.0% 4.1%

NYMEX原油期货 CLc1 92.88 0.25 0.3% 1.2%

道琼工业指数 .DJI 14,092 191 1.4% 7.5%

现货金 XAU= 1595.10 -18.01 -1.1% -4.7%

欧元/美元 EUR= 1.3134 0.0073 0.6% -0.5%

美元指数 .DXY 81.5610 -0.3090 -0.4% 2.2%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 745 4 0.5% 6.6%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿; 审校 李军)
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