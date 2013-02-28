芝加哥期市: CBOT大豆期货上扬,受助于出口需求和技术买盘

路透2月28日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周四连涨第二日,触及近一周高位,交易商称,受助于对美国大豆的持续出口需求和技术性买盘.

3月大豆期货合约 升穿20日和200日移动均线,录得2月19日以来最大单日涨幅.

美国农业部报告,上周出口销售大豆117万吨(旧作和新作合计),为三周高位,超过了75-100万吨的预估区间.

农业部在日报告系统中表示,民间出口商报告,销售12.3万吨美国大豆给中国,2013/14年交割.

农业部报告还显示,上周出口销售豆粕27.46万吨(旧作新作合计),为10周高位,在15-30万吨的预估区间内.上周出口销售豆油4,700吨,低于预期.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2012/13年大豆产量预估从之前的5,000万吨调降至4,850万吨,因乾旱天气损及收成.

CBOT报告,在3月合约的首个交割通知日,无大豆和豆粕合约交割,与市场预期一致,凸显这两种商品的现货市场强劲.

CBOT报告称,有2,932口豆油合约交割,与1,000-4,000口的市场预期一致.

本月,近月CBOT大豆合约 收涨0.4%,连涨第二个月.近月豆粕合约 急升2.1%,豆油合约 劲挫7.6%.

CBOT-3月大豆期货 升16-3/4美分,收报每蒲式耳14.74-1/4美元.

3月豆粕合约 收高5.5美元,报每短吨434.8美元.3月豆油合约 收跌0.45美分,报48.82美分.

今日CBOT大豆预估成交量为237,420口,豆粕为101,732口,豆油为115,123口.

以下为CBOT农产品期货在2038GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 719.50 10.00 1.4% 3.0%

CBOT大豆 Sc2 1474.25 16.75 1.2% 3.9%

CBOT豆粕 SMc1 434.80 5.50 1.3% 3.4%

CBOT豆油 BOc1 48.82 -0.45 -0.9% -0.7%

CBOT小麦 Wc1 707.75 3.50 0.5% -9.0%

CBOT稻米 RRc1 1550.00 2.50 0.2% 4.3%

NYMEX原油期货 CLc1 91.94 -0.82 -0.9% 0.1%

道琼工业指数 .DJI 14,110 35 0.3% 7.7%

现货金 XAU= 1577.61 -19.60 -1.2% -5.8%

欧元/美元 EUR= 1.3063 -0.0075 -0.6% -1.0%

美元指数 .DXY 81.9490 0.3470 0.4% 2.7%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 757 12 1.6% 8.3%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 于春红)