芝加哥期市: CBOT大豆期货上扬,受助于出口需求和技术买盘

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透2月28日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周四连涨第二日,触及近一周高位,交易商称,受助于对美国大豆的持续出口需求和技术性买盘.
3月大豆期货合约 升穿20日和200日移动均线,录得2月19日以来最大单日涨幅.
美国农业部报告,上周出口销售大豆117万吨(旧作和新作合计),为三周高位,超过了75-100万吨的预估区间.
农业部在日报告系统中表示,民间出口商报告,销售12.3万吨美国大豆给中国,2013/14年交割.
农业部报告还显示,上周出口销售豆粕27.46万吨(旧作新作合计),为10周高位,在15-30万吨的预估区间内.上周出口销售豆油4,700吨,低于预期.
布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2012/13年大豆产量预估从之前的5,000万吨调降至4,850万吨,因乾旱天气损及收成.
CBOT报告,在3月合约的首个交割通知日,无大豆和豆粕合约交割,与市场预期一致,凸显这两种商品的现货市场强劲.
CBOT报告称,有2,932口豆油合约交割,与1,000-4,000口的市场预期一致.
本月,近月CBOT大豆合约 收涨0.4%,连涨第二个月.近月豆粕合约 急升2.1%,豆油合约 劲挫7.6%.
CBOT-3月大豆期货 升16-3/4美分,收报每蒲式耳14.74-1/4美元.
3月豆粕合约 收高5.5美元,报每短吨434.8美元.3月豆油合约 收跌0.45美分,报48.82美分.
今日CBOT大豆预估成交量为237,420口,豆粕为101,732口,豆油为115,123口.
以下为CBOT农产品期货在2038GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 719.50 10.00 1.4% 3.0%
CBOT大豆 Sc2 1474.25 16.75 1.2% 3.9%
CBOT豆粕 SMc1 434.80 5.50 1.3% 3.4%
CBOT豆油 BOc1 48.82 -0.45 -0.9% -0.7%
CBOT小麦 Wc1 707.75 3.50 0.5% -9.0%
CBOT稻米 RRc1 1550.00 2.50 0.2% 4.3%
NYMEX原油期货 CLc1 91.94 -0.82 -0.9% 0.1%
道琼工业指数 .DJI 14,110 35 0.3% 7.7%
现货金 XAU= 1577.61 -19.60 -1.2% -5.8%
欧元/美元 EUR= 1.3063 -0.0075 -0.6% -1.0%
美元指数 .DXY 81.9490 0.3470 0.4% 2.7%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 757 12 1.6% 8.3%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 于春红)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。