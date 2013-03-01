芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因中国经济数据不佳且美元走强

标题新闻：俄罗斯央行报告称，通胀预期的不稳定下降仍是一个较大的通胀风险
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路透3月1日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周五收低，结束此前两日的涨势，交易商指因中国经济数据令人失望。
中国官方制造业PMI一如市场预期连续第二个月回落，但鉴于该指数连续第五个月处于荣枯线上方，且此次回落主要受春节因素影响，为正常性波动，总体判断中国经济仍处于平稳运行中。
由于市场担心美国很快将削减支出以及意大利大选后政治出现僵局，交易商撤出一些商品并买入美元进行避险，原油和其他市场的压力蔓延。
Informa Economics将巴西2012/13年大豆产量预估从此前的8,400万吨上调至8,450万吨，并将阿根廷玉米产量预估维持与2月底预估相同，即5,100万吨，但低于一个月前预计的5,450万吨。
Agripac consultancy主管兼分析师Pablo Adreani称，阿根廷2012/13年大豆产量应至少达到5,000万吨，超过了本地谷物交易所的近期预估，因早播作物产量超过预期。
美国农业部报告，向中国出售了1万吨2013/14年付运的美国大豆，但交易商未受影响。这是本周第四次向中国出售大豆，本周共计对中国出售48.3万吨。
巴西贸易部数据周五显示，2月巴西大豆出口较前月跳涨，因创纪录的大豆收成开始抵达港口。
CBOT豆粕期货追随大豆下跌，但豆油期货上涨。
CBOT报告3月豆油交割量为1,437口，大豆及豆粕没有交割。
CBOT大豆近月合约 本周累计涨0.2%，为连续第二周上扬。近月豆粕 升0.1%，豆油合约 跌1.7%。
3月大豆期货合约 跌9-3/4美分，报每蒲式耳14.64-1/2美分。3月豆粕合约 收跌7.5美元，报每短吨427.3美元。3月豆油合约 收涨0.65美分，报49.47美分。
今日CBOT大豆预估成交量为153,336口，豆粕为55,624口，豆油 为89,225口。
以下为CBOT农产品期货在2019GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 724.00 4.50 0.6% 3.7%
CBOT大豆 Sc2 1464.50 -9.75 -0.7% 3.2%
CBOT豆粕 SMc1 427.30 -7.50 -1.7% 1.6%
CBOT豆油 BOc1 49.47 0.65 1.3% 0.6%
CBOT小麦 Wc1 713.25 5.50 0.8% -8.3%
CBOT稻米 RRc1 1553.00 3.00 0.2% 4.5%
NYMEX原油期货 CLc1 90.83 -1.22 -1.3% -1.1%
道琼工业指数 .DJI 14,088 33 0.2% 7.5%
现货金 XAU= 1575.24 -4.52 -0.3% -5.9%
欧元/美元 EUR= 1.3022 -0.0034 -0.3% -1.3%
美元指数 .DXY 82.2800 0.3310 0.4% 3.1%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 776 19 2.5% 11.0%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 李军)
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以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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