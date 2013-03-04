更正-芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因中国经济数据不佳且美元走强(3月1日)

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
(因原文有误，正文第六段改为“向中国出售了12万吨”，而非“向中国出售了1万吨”)
路透3月1日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周五收低，结束此前两日的涨势，交易商指因中国经济数据令人失望。
中国官方制造业PMI一如市场预期连续第二个月回落，但鉴于该指数连续第五个月处于荣枯线上方，且此次回落主要受春节因素影响，为正常性波动，总体判断中国经济仍处于平稳运行中。
由于市场担心美国很快将削减支出以及意大利大选后政治出现僵局，交易商撤出一些商品并买入美元进行避险，原油和其他市场的压力蔓延。
Informa Economics将巴西2012/13年大豆产量预估从此前的8,400万吨上调至8,450万吨，并将阿根廷玉米产量预估维持与2月底预估相同，即5,100万吨，但低于一个月前预计的5,450万吨。
Agripac consultancy主管兼分析师Pablo Adreani称，阿根廷2012/13年大豆产量应至少达到5,000万吨，超过了本地谷物交易所的近期预估，因早播作物产量超过预期。
美国农业部报告，向中国出售了12万吨2013/14年付运的美国大豆，但交易商未受影响。这是本周第四次向中国出售大豆，本周共计对中国出售48.3万吨。
巴西贸易部数据周五显示，2月巴西大豆出口较前月跳涨，因创纪录的大豆收成开始抵达港口。
CBOT豆粕期货追随大豆下跌，但豆油期货上涨。
CBOT报告3月豆油交割量为1,437口，大豆及豆粕没有交割。
CBOT大豆近月合约 本周累计涨0.2%，为连续第二周上扬。近月豆粕 升0.1%，豆油合约 跌1.7%。
3月大豆期货合约 跌9-3/4美分，报每蒲式耳14.64-1/2美分。3月豆粕合约 收跌7.5美元，报每短吨427.3美元。3月豆油合约 收涨0.65美分，报49.47美分。
今日CBOT大豆预估成交量为153,336口，豆粕为55,624口，豆油 为89,225口。
以下为CBOT农产品期货在2019GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 724.00 4.50 0.6% 3.7%
CBOT大豆 Sc2 1464.50 -9.75 -0.7% 3.2%
CBOT豆粕 SMc1 427.30 -7.50 -1.7% 1.6%
CBOT豆油 BOc1 49.47 0.65 1.3% 0.6%
CBOT小麦 Wc1 713.25 5.50 0.8% -8.3%
CBOT稻米 RRc1 1553.00 3.00 0.2% 4.5%
NYMEX原油期货 CLc1 90.83 -1.22 -1.3% -1.1%
道琼工业指数 .DJI 14,088 33 0.2% 7.5%
现货金 XAU= 1575.24 -4.52 -0.3% -5.9%
欧元/美元 EUR= 1.3022 -0.0034 -0.3% -1.3%
美元指数 .DXY 82.2800 0.3310 0.4% 3.1%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 776 19 2.5% 11.0%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 李军)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。