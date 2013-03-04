芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国旧作大豆供应紧张

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透3月4日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周一收高，近月合约领涨，交易商指因受技术性买盘及对美国旧作大豆供应紧张的忧虑带动。
大豆、豆粕及豆油盘中多次因技术性抛盘及受玉米和小麦期货颓势拖累而下跌，但收盘时上涨。
交投最热络的CBOT-5月大豆合约 升逾20日移动均线切入位，创下2月21日以来最高结算价。
美国农业部公布上周美国大豆出口检验数量为4,042.7万蒲式耳，高于交易商的预估区间为3,000万至3,500万蒲式耳。
大豆现货市场走强，受助于3月大豆和豆粕合约交割量几乎为零。
预测机构Agroconsult将巴西大豆产量预估从之前的8,400万吨上调至8,420万吨,并将巴西玉米产量预估从之前的7,470万吨上调至7,500万吨。
MDA Weather Services称，周末阿根廷全境降雨明显缓解了旱情，并改善了大豆晚期生长情况。这场降雨使阿根廷大豆种植带乾旱地区比例降至约15%。
路透对中国五位交易商和分析师的调查显示，2月中国棕榈油库存很可能升至纪录高位140万吨，因在实施更严格的质量监管前，去年底中国进口大增。
3月大豆期货合约 涨25-3/4美分，报每蒲式耳14.90-1/4美分。3月豆粕合约 收高4.9美元，报每短吨432.2美元。3月豆油合约 收升0.58美分，报50.05美分。
今日CBOT大豆预估成交量为157,391口，豆粕为60,889口，豆油为72,949口。
以下为CBOT农产品期货在2129GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 723.00 -1.25 -0.2% 3.5%
CBOT大豆 Sc2 1490.25 25.75 1.8% 5.0%
CBOT豆粕 SMc1 432.20 4.90 1.2% 2.8%
CBOT豆油 BOc1 50.05 0.58 1.2% 1.8%
CBOT小麦 Wc1 696.00 -17.25 -2.4% -10.5%
CBOT稻米 RRc1 1533.50 -19.50 -1.3% 3.2%
NYMEX原油期货 CLc1 90.13 -0.55 -0.6% -1.8%
道琼工业指数 .DJI 14,128 38 0.3% 7.8%
现货金 XAU= 1573.11 -1.75 -0.1% -6.0%
欧元/美元 EUR= 1.3024 0.0004 0.0% -1.3%
美元指数 .DXY 82.1910 -0.1220 -0.2% 3.0%
波罗的海
乾散货指数 .BADI 789 13 1.7% 12.9%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 母红)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。