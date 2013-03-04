芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因美国旧作大豆供应紧张

路透3月4日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周一收高，近月合约领涨，交易商指因受技术性买盘及对美国旧作大豆供应紧张的忧虑带动。

大豆、豆粕及豆油盘中多次因技术性抛盘及受玉米和小麦期货颓势拖累而下跌，但收盘时上涨。

交投最热络的CBOT-5月大豆合约 升逾20日移动均线切入位，创下2月21日以来最高结算价。

美国农业部公布上周美国大豆出口检验数量为4,042.7万蒲式耳，高于交易商的预估区间为3,000万至3,500万蒲式耳。

大豆现货市场走强，受助于3月大豆和豆粕合约交割量几乎为零。

预测机构Agroconsult将巴西大豆产量预估从之前的8,400万吨上调至8,420万吨,并将巴西玉米产量预估从之前的7,470万吨上调至7,500万吨。

MDA Weather Services称，周末阿根廷全境降雨明显缓解了旱情，并改善了大豆晚期生长情况。这场降雨使阿根廷大豆种植带乾旱地区比例降至约15%。

路透对中国五位交易商和分析师的调查显示，2月中国棕榈油库存很可能升至纪录高位140万吨，因在实施更严格的质量监管前，去年底中国进口大增。

3月大豆期货合约 涨25-3/4美分，报每蒲式耳14.90-1/4美分。3月豆粕合约 收高4.9美元，报每短吨432.2美元。3月豆油合约 收升0.58美分，报50.05美分。

今日CBOT大豆预估成交量为157,391口，豆粕为60,889口，豆油为72,949口。

以下为CBOT农产品期货在2129GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 723.00 -1.25 -0.2% 3.5%

CBOT大豆 Sc2 1490.25 25.75 1.8% 5.0%

CBOT豆粕 SMc1 432.20 4.90 1.2% 2.8%

CBOT豆油 BOc1 50.05 0.58 1.2% 1.8%

CBOT小麦 Wc1 696.00 -17.25 -2.4% -10.5%

CBOT稻米 RRc1 1533.50 -19.50 -1.3% 3.2%

NYMEX原油期货 CLc1 90.13 -0.55 -0.6% -1.8%

道琼工业指数 .DJI 14,128 38 0.3% 7.8%

现货金 XAU= 1573.11 -1.75 -0.1% -6.0%

欧元/美元 EUR= 1.3024 0.0004 0.0% -1.3%

美元指数 .DXY 82.1910 -0.1220 -0.2% 3.0%

波罗的海

乾散货指数 .BADI 789 13 1.7% 12.9%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>