芝加哥期市：CBOT大豆收高，受美国大豆出口需求带动

路透3月5日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周二上涨，短暂升至每蒲式耳15美元以上。交易商说，对于不断萎缩的美国旧作大豆供应有出口需求。

近月大豆期货升穿15美元的心理阻力位，为2月22日来的首次，但收位高于该水平。

豆粕跟随大豆走高，但豆油收低。

美国农业部(USDA)称，民间出口商报告销售330,000吨当前作物销售年度的美国大豆到不知名目的地，且向中国销售345,000吨在2013/14年度交付的大豆。

市场预期，美国农业部周五将降低2012/13年末的美国及全球大豆库存预估，以反映阿根廷作物天气不佳，以及对美国供应的强劲需求。

分析师对美国2012/13年度大豆结转库存的预估均值为1.2亿蒲式耳，低于美国农业部在2月预估的1.25亿。

其它市场走强也支持大豆。美股道指触及纪录高位。全球股市上涨，此前中国承诺增加政府支出以提振经济成长，且数据显示美国2月服务业活动以一年来最快速度扩张。

3月大豆期货合约 升6-1/4美分，报每蒲式耳14.96-1/2美元。3月豆粕合约 收升2.7美元，报每短吨434.9美元。3月豆油合约 收低0.13美分，报49.92美分。

今日CBOT大豆预估成交量为177,047口，豆粕为72,791口，豆油为82,045口。

以下为CBOT农产品期货在2017GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 732.00 9.00 1.2% 4.8%

CBOT大豆 Sc2 1496.50 6.25 0.4% 5.5%

CBOT豆粕 SMc1 434.90 2.70 0.6% 3.4%

CBOT豆油 BOc1 49.92 -0.13 -0.3% 1.5%

CBOT小麦 Wc1 696.25 0.25 0.0% -10.5%

CBOT稻米 RRc1 1513.00 -20.50 -1.3% 1.8%

NYMEX原油期货 CLc1 90.88 0.76 0.8% -1.0%

道琼工业指数 .DJI 14,266 138 1.0% 8.9%

现货金 XAU= 1576.16 2.82 0.2% -5.9%

欧元/美元 EUR= 1.3040 0.0015 0.1% -1.2%

美元指数 .DXY 82.0930 -0.1020 -0.1% 2.9%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 张涛)