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市场报道 | 2013年 3月 7日 星期四 05:37 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货遭遇获利了结下滑，关注周五USDA供需报告

路透3月6日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周三收低，交易商称因遭遇获利了结及多头出脱价差交易，市场关注周五美国农业部(USDA)的3月供需报告和产量报告。

交易商表示，美国和阿根廷的作物天气改善以及美元走坚也带来进一步压力。

在周五USDA发布3月供需报告和全球产量报告前，轧平仓位动作开始浮现。

分析师预估均值为2012/13年度美国大豆结转库存为1.2亿蒲式耳，低于2月预估的1.25亿。

分析师对全球2012/13年度全球大豆结转库存的预估均值为5,944.8万吨，低于美国农业部2月预估的6,012万吨。

分析师对巴西和阿根廷2012/13年度大豆产量预估均值为8,314.5万吨和5,087.1万吨，低于美国农业部2月预估的8,350万吨和5,300万吨。

3月大豆期货有两口交割，没有豆粕期货交割，豆油期货交割量为29口。

3月大豆期货合约 跌12美分，报每蒲式耳14.84-1/2美元。其关键支撑位在200日移动均线切入位14.67-1/4，九日相对强弱指标为58。

3月豆粕合约 收低0.7美元，报每短吨434.2美元。3月豆油合约 收高0.14美分，报50.06美分。

今日CBOT大豆预估成交量为168,981口，豆粕为61,395口，豆油为61,280口。

以下为CBOT农产品期货在2102GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

--------------------------------------------------------

CBOT玉米 Cc1 688.50 -20.50 -2.9% -1.4%

CBOT大豆 Sc2 1466.00 -0.50 0.0% 3.3%

CBOT豆粕 SMc1 434.20 -0.70 -0.2% 3.2%

CBOT豆油 BOc1 50.26 0.13 0.3% 2.2%

CBOT小麦 Wc1 683.75 -22.25 -3.2% -12.1%

CBOT稻米 RRc1 1509.50 -3.50 -0.2% 1.6%

NYMEX原油期货 CLc1 90.47 -0.35 -0.4% -1.5%

道琼工业指数 .DJI 14,296 43 0.3% 9.1%

现货金 XAU= 1582.81 7.75 0.5% -5.5%

欧元/美元 EUR= 1.2990 -0.006 -0.5% -1.5%

美元指数 .DXY 82.4860 0.3990 0.5% 3.4%

--------------------------------------------------------(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校　利棣儿)

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