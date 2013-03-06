芝加哥期市：CBOT大豆期货遭遇获利了结下滑，关注周五USDA供需报告

路透调查：加拿大股市到年底料刷新纪录高位，但估值过高引人忧
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透3月6日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周三收低，交易商称因遭遇获利了结及多头出脱价差交易，市场关注周五美国农业部(USDA)的3月供需报告和产量报告。
交易商表示，美国和阿根廷的作物天气改善以及美元走坚也带来进一步压力。
在周五USDA发布3月供需报告和全球产量报告前，轧平仓位动作开始浮现。
分析师预估均值为2012/13年度美国大豆结转库存为1.2亿蒲式耳，低于2月预估的1.25亿。
分析师对全球2012/13年度全球大豆结转库存的预估均值为5,944.8万吨，低于美国农业部2月预估的6,012万吨。
分析师对巴西和阿根廷2012/13年度大豆产量预估均值为8,314.5万吨和5,087.1万吨，低于美国农业部2月预估的8,350万吨和5,300万吨。
3月大豆期货有两口交割，没有豆粕期货交割，豆油期货交割量为29口。
3月大豆期货合约 跌12美分，报每蒲式耳14.84-1/2美元。其关键支撑位在200日移动均线切入位14.67-1/4，九日相对强弱指标为58。
3月豆粕合约 收低0.7美元，报每短吨434.2美元。3月豆油合约 收高0.14美分，报50.06美分。
今日CBOT大豆预估成交量为168,981口，豆粕为61,395口，豆油为61,280口。
以下为CBOT农产品期货在2102GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
--------------------------------------------------------
CBOT玉米 Cc1 688.50 -20.50 -2.9% -1.4%
CBOT大豆 Sc2 1466.00 -0.50 0.0% 3.3%
CBOT豆粕 SMc1 434.20 -0.70 -0.2% 3.2%
CBOT豆油 BOc1 50.26 0.13 0.3% 2.2%
CBOT小麦 Wc1 683.75 -22.25 -3.2% -12.1%
CBOT稻米 RRc1 1509.50 -3.50 -0.2% 1.6%
NYMEX原油期货 CLc1 90.47 -0.35 -0.4% -1.5%
道琼工业指数 .DJI 14,296 43 0.3% 9.1%
现货金 XAU= 1582.81 7.75 0.5% -5.5%
欧元/美元 EUR= 1.2990 -0.006 -0.5% -1.5%
美元指数 .DXY 82.4860 0.3990 0.5% 3.4%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。
路透香港3月30日 - 北京控股旗下的北控水务周四公布，去年度净利同比增长31%，好于市场预期，因业务收入增加，惟派息率轻微下降。