芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因美国旧作大豆供应吃紧但出口仍有需求

路透3月7日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商称因美国旧作大豆供应吃紧但出口仍有需求。

交投疏落的3月大豆 正在交割期，且将于下周到期。该期货受到新的出口需求带动上涨。

巴西作物供应机构Conab下调2012/13年度大豆产量预估至8,210万吨，仍是创纪录新高，但低于2月预估的8,340万吨。

巴西码头工人计划在本月19日全国罢工24小时，此举将令大豆装卸受阻的情况加重。

市场预计美国农业部周五将下调美国和全球大豆结转库存预估，分析师对美国大豆结转库存的预估均值为1.2亿蒲式耳，低于2月的1.25亿。

美国农业部公布，最近一周出口销售大豆138.3万吨，高于市场预估的90-125万吨。

美国农业部公布，周度出口销售豆粕11.93万吨，低于预估的20-30万吨，豆油出口净取消1.97万吨，市场预估为净出口5,000-15,000吨。

CBOT报告，3月大豆交割量为1口，豆粕没有交割，豆油为112口。

3月大豆期货合约 升19美分，报每蒲式耳15.03-1/2美元。

3月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨436美元。3月豆油合约 收高0.34美分，报50.40美分。

今日CBOT大豆预估成交量为120,028口，豆粕为48,900口，豆油为66,540口。

以下为CBOT农产品期货在2052 GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 Cc1 691.25 2.75 0.4% -1.0%

CBOT大豆 Sc2 1473.50 7.50 0.5% 3.9%

CBOT豆粕 SMc1 436.00 1.80 0.4% 3.7%

CBOT豆油 BOc1 50.40 0.34 0.7% 2.5%

CBOT小麦 Wc1 686.75 10.50 1.6% -11.7%

CBOT稻米 RRc1 1516.00 6.50 0.4% 2.0%

NYMEX原油期货 CLc1 91.56 1.13 1.3% -0.3%

道琼工业指数 .DJI 14,329 33 0.2% 9.3%

现货金 XAU= 1576.99 -6.32 -0.4% -5.8%

欧元/美元 EUR= 1.3104 0.0139 1.1% -0.7%

美元指数 .DXY 82.1030 -0.3560 -0.4% 2.9%

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CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)