芝加哥期市：CBOT大豆期货上涨，因美国旧作大豆供应吃紧但出口仍有需求

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
路透3月7日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周四上涨，交易商称因美国旧作大豆供应吃紧但出口仍有需求。
交投疏落的3月大豆 正在交割期，且将于下周到期。该期货受到新的出口需求带动上涨。
巴西作物供应机构Conab下调2012/13年度大豆产量预估至8,210万吨，仍是创纪录新高，但低于2月预估的8,340万吨。
巴西码头工人计划在本月19日全国罢工24小时，此举将令大豆装卸受阻的情况加重。
市场预计美国农业部周五将下调美国和全球大豆结转库存预估，分析师对美国大豆结转库存的预估均值为1.2亿蒲式耳，低于2月的1.25亿。
美国农业部公布，最近一周出口销售大豆138.3万吨，高于市场预估的90-125万吨。
美国农业部公布，周度出口销售豆粕11.93万吨，低于预估的20-30万吨，豆油出口净取消1.97万吨，市场预估为净出口5,000-15,000吨。
CBOT报告，3月大豆交割量为1口，豆粕没有交割，豆油为112口。
3月大豆期货合约 升19美分，报每蒲式耳15.03-1/2美元。
3月豆粕合约 收高1.8美元，报每短吨436美元。3月豆油合约 收高0.34美分，报50.40美分。
今日CBOT大豆预估成交量为120,028口，豆粕为48,900口，豆油为66,540口。
以下为CBOT农产品期货在2052 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 691.25 2.75 0.4% -1.0%
CBOT大豆 Sc2 1473.50 7.50 0.5% 3.9%
CBOT豆粕 SMc1 436.00 1.80 0.4% 3.7%
CBOT豆油 BOc1 50.40 0.34 0.7% 2.5%
CBOT小麦 Wc1 686.75 10.50 1.6% -11.7%
CBOT稻米 RRc1 1516.00 6.50 0.4% 2.0%
NYMEX原油期货 CLc1 91.56 1.13 1.3% -0.3%
道琼工业指数 .DJI 14,329 33 0.2% 9.3%
现货金 XAU= 1576.99 -6.32 -0.4% -5.8%
欧元/美元 EUR= 1.3104 0.0139 1.1% -0.7%
美元指数 .DXY 82.1030 -0.3560 -0.4% 2.9%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 于春红)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。