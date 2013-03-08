芝加哥期市：CBOT大豆期货在美国农业部发布数据后多数收低，本周收高

路透3月8日 - 芝加哥交易所(CBOT)大豆期货周五多数收低，交易商称，此前美国农业部发布的美国和全球大豆库存数据高于市场预期。
出脱大豆多头/玉米空头价差交易令卖压加重。
但本周，交投最活跃的5月大豆期货 升27-1/2美分或1.9%，5月豆粕期货 升5.90美元，或1.4%。5月豆油期货 升0.67美分或1.3%。
美国农业部维持2012/13年度美国大豆结转库存预估在1.25亿蒲式耳不变，此为九年低点，但高于市场预估的1.2亿。分析师原本预计会下调预估，因对美国大豆供应的出口需求强劲。
美国农业部还上调2012/13年度全球大豆结转库存预估至6,021万吨，而多数分析师原本预估会下调。
农业部还下调2012/13年度阿根廷大豆产量预估，但维持巴西产量预估在创纪录的8,350万吨不变，高于巴西政府预估的8,210万吨。
3月大豆期货合约 升5美分，报每蒲式耳15.08-1/2美元。
3月豆粕合约 收高0.1美元，报每短吨436.1美元。3月豆油合约 收低0.24美分，报50.16美分。
今日CBOT大豆预估成交量为200,810口，豆粕为83,011口，豆油为77,125口。
以下为CBOT农产品期货在2120 GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 Cc1 703.50 12.25 1.8% 0.8%
CBOT大豆 Sc2 1471.00 -2.50 -0.2% 3.7%
CBOT豆粕 SMc1 436.10 0.10 0.0% 3.7%
CBOT豆油 BOc1 50.16 -0.24 -0.5% 2.0%
CBOT小麦 Wc1 697.00 1.50 0.2% -10.4%
CBOT稻米 RRc1 1512.50 -3.50 -0.2% 1.8%
NYMEX原油期货 CLc1 91.85 0.28 0.3% 0.0%
道琼工业指数 .DJI 14,397 68 0.5% 9.9%
现货金 XAU= 1577.74 -0.66 0.0% -5.8%
欧元/美元 EUR= 1.3000 -0.0104 -0.8% -1.5%
美元指数 .DXY 82.7560 0.6750 0.8% 3.7%
--------------------------------------------------------(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李军; 审校 于春红)