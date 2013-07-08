芝加哥期市：CBOT大豆期货涨至九个月高位，因现货走强及忧虑美国天气

路透7月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货合约周一触及九个月高位，交易商说，因美国大豆和豆粕供应紧张，而美国中西部天气预料炎热提振新作合约。

部份天气预报称，美国中西部西部地区本月稍后天气较乾较热，可能对大豆和玉米生长带来压力。

旧作7月大豆 创下合约高位16.16-1/4美元，此为近月合约自9月底来最高价格，之后缩减升幅，上涨21-1/4美分，结算价报16.09-1/4美元。

近月7月豆粕 创下合约高位每短吨512美元。

CBOT称，7月大豆，豆粕和豆油合约没有交割，显示供应和现货市场紧张。

在美国农业部(USDA)7月11日公布供需报告前的回补空头带来额外支撑。市场预期，USDA将下调2012/13年和2013/14年美国大豆结转库存预估。

USDA称，民间出口商表示销售120,000吨2013/14年美国大豆往中国。

USDA说，最新一周出口检验美国大豆246.5万蒲式耳。

路透访问分析师调查显示，预期USDA周一稍晚将公布美国大豆优良率为68%，高于之前一周的67%。

7月豆粕合约 收涨22美元，报每短吨511.1美元。7月豆油合约 跌0.22美分，报47.01美分。

今日CBOT大豆预估成交量为135,463口，豆粕为79,337口，豆油为74,714口。

以下为CBOT农产品期货在1904GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 533.25 7.75 1.5% -23.6%

CBOT大豆 1455.50 23.50 1.6% 2.6%

CBOT豆粕 442.10 13.50 3.2% 5.1%

CBOT豆油 46.96 -0.18 -0.4% -4.5%

NYMEX原油期货 103.04 -0.18 -0.2% 12.2%

道琼工业指数 15,231 96 0.6% 16.2%

欧元/美元 1.2874 0.0044 0.3% -2.4%

美元指数 84.1850 -0.2620 -0.3% 5.5%

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