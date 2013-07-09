芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受美国天气忧虑带动新作合约领涨

中港个股：兖州煤业拟约170亿人民币收购联合煤炭全部股权，募资不超70亿元
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货合约周二收高，新作11月合约领涨，交易商称因投资人担心美国中西部西部地区气温上升及天气更为干燥可能对作物构成压力。
7月大豆合约 、7月 和8月豆粕合约 都创下合约高位，因美国现货市场坚挺，但收盘前三个合约都缩减了涨幅。
CBOT称，7月大豆，豆粕和豆油合约没有交割，显示供应和现货市场紧张。
一农业气象学家表示，美国中西部部分地区燥热天气将在未来至少两周持续，玉米和大豆作物生长前景堪忧。
巴西政府作物供应机构Conab将该国2012/13年度大豆产量预估由上月预估的8,130万吨上调至8,150万吨。
旧作7月大豆 上涨4美分，结算价报16.13-1/4美元。
7月豆粕合约 收涨9.7美元，报每短吨520.8美元。7月豆油合约 升0.07美分，报47.08美分。
今日CBOT大豆预估成交量为187,544口，豆粕为93,112口，豆油为96,714口。
以下为CBOT农产品期货在2031GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 551.75 18.50 3.5% -21.0%
CBOT大豆 1468.25 12.75 0.9% 3.5%
CBOT豆粕 448.90 6.80 1.5% 6.7%
CBOT豆油 47.02 0.06 0.1% -4.4%
CBOT小麦 677.50 14.50 2.2% -12.9%
CBOT稻米 1519.50 39.00 2.6% 2.3%
EU小麦 196.50 3.00 1.6% -21.5%
NYMEX原油期货 104.16 1.02 1.0% 13.4%
道琼工业指数 15,300 76 0.5% 16.8%
现货金 1249.39 13.50 1.1% -25.4%
欧元/美元 1.2780 -0.009 -0.7% -3.1%
美元指数 84.6360 0.4430 0.5% 6.1%
波罗的海
乾散货指数 1120 5 0.5% 60.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月1日 - 中国大型煤炭企业-兖州煤业周六公告称，拟向不超10名特定对象非公开发行合计不超64,700万股股票，募资不超70亿元人民币用于公司海外控股子公司兖煤澳洲收购力拓集团子公司联合煤炭100%股权，收购总额约171.5亿元。 公告显示，联合煤炭是澳大利亚的顶级动力煤和半软焦煤生产商，是澳大利亚最大的动力煤和半软焦煤生产商之一。本次收购完成后，兖煤澳洲将跃升为澳大利亚最大的独立煤炭生产商。
路透上海4月1日 - 在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放 助力央行本周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。 业内人士认为，出于防范风险和降杠杆考虑，央行对未来流动性的管控将延续够用偏紧倾向，季末过后资 金面也难特别宽松。逆回购等市场利率方面，不排除再度上调可能，时间点上则要关注美联储加息步伐。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计
路透北京4月1日 - 中国证监会周五晚间称，当日核准10家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过59亿元人民币。