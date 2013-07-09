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市场报道 | 2013年 7月 10日 星期三 05:00 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，受美国天气忧虑带动新作合约领涨

路透7月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货合约周二收高，新作11月合约领涨，交易商称因投资人担心美国中西部西部地区气温上升及天气更为干燥可能对作物构成压力。

7月大豆合约 、7月 和8月豆粕合约 都创下合约高位，因美国现货市场坚挺，但收盘前三个合约都缩减了涨幅。

CBOT称，7月大豆，豆粕和豆油合约没有交割，显示供应和现货市场紧张。

一农业气象学家表示，美国中西部部分地区燥热天气将在未来至少两周持续，玉米和大豆作物生长前景堪忧。

巴西政府作物供应机构Conab将该国2012/13年度大豆产量预估由上月预估的8,130万吨上调至8,150万吨。

旧作7月大豆 上涨4美分，结算价报16.13-1/4美元。

7月豆粕合约 收涨9.7美元，报每短吨520.8美元。7月豆油合约 升0.07美分，报47.08美分。

今日CBOT大豆预估成交量为187,544口，豆粕为93,112口，豆油为96,714口。

以下为CBOT农产品期货在2031GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 551.75 18.50 3.5% -21.0%

CBOT大豆 1468.25 12.75 0.9% 3.5%

CBOT豆粕 448.90 6.80 1.5% 6.7%

CBOT豆油 47.02 0.06 0.1% -4.4%

CBOT小麦 677.50 14.50 2.2% -12.9%

CBOT稻米 1519.50 39.00 2.6% 2.3%

EU小麦 196.50 3.00 1.6% -21.5%

NYMEX原油期货 104.16 1.02 1.0% 13.4%

道琼工业指数 15,300 76 0.5% 16.8%

现货金 1249.39 13.50 1.1% -25.4%

欧元/美元 1.2780 -0.009 -0.7% -3.1%

美元指数 84.6360 0.4430 0.5% 6.1%

波罗的海

乾散货指数 1120 5 0.5% 60.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)

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