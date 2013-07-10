芝加哥期市：CBOT大豆期货收盘涨跌互现，11月合约受天气忧虑提振收涨

路透7月10日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三涨跌互现，新作11月合约接近三周高位，交易商称，因担忧美国大豆播种延迟，以及天气状况不利于作物生长。

11月合约升穿200日移动均线，触及日高12.95美元，此为6月20日以来最高，后削减涨幅，收报每蒲式耳12.84-3/4美元。

美国中西部东部地区的降雨使大豆晚期播种延迟，而中西部西部地区本月晚些时候将出现的干热天气可能影响作物的生长。

但近月7月 和8月大豆合约 受获利了结和现货价格走软拖累走低，昨日升至数月高位。CBOT-7月合约周五到期。

豆粕和豆油合约多数收涨，但两间市场的现货7月合约均走低。

CBOT报告，无7月大豆和豆粕合约交割。总计有975口豆油合约交割。

中国海关数据显示，全球最大的大豆买家中国6月进口大豆693万吨，较5月时的510万吨增加了35.9%。6月蔬菜油进口总计达49万吨，较5月减少31%

交易商在农业部周四公布月度供需报告前调整头寸。分析师的平均预期为，2012/13年美国大豆结转库存为1.21亿蒲式耳，低于农业部6月时预期的1.25亿蒲式耳。分析师对2013/14年美国大豆结转库存的预估为2.66亿蒲式耳，农业部6月时的预期为2.65亿蒲式耳。

7月大豆期货合约 收跌21-1/2美分，报每蒲式耳15.91-3/4美元。

7月豆粕合约 收挫0.3美元，报每短吨520.5美元。7月豆油合约 跌0.10美分，报46.98美分。

今日CBOT大豆预估成交量为173,272口，豆粕为90,755口，豆油为85,924口。

以下为CBOT农产品期货在2016GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 553.75 2.00 0.4% -20.7%

CBOT大豆 1464.75 -3.50 -0.2% 3.2%

CBOT豆粕 449.70 0.80 0.2% 6.9%

CBOT豆油 47.02 0.00 0.0% -4.4%

CBOT小麦 679.00 2.00 0.3% -12.7%

CBOT稻米 1529.00 9.50 0.6% 2.9%

EU小麦 197.75 1.00 0.5% -21.0%

NYMEX原油期货 106.09 2.56 2.5% 15.5%

道琼工业指数 15,292 -9 -0.1% 16.7%

现货金 1251.40 2.56 0.2% -25.3%

欧元/美元 1.2889 0.0109 0.9% -2.3%

美元指数 84.0090 -0.5690 -0.7% 5.3%

波罗的海

乾散货指数 1130 10 0.9% 61.7%

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