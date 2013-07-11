芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因投资人担心作物生长和播种推迟

港报财经评论：美军攻敍有手尾，股海云涌可预期--信报4月11日
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
路透7月11日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收高，交易商称因投资人担心美国大豆作物生长和种植推迟，且得益于小麦和玉米期货上涨的支撑。
指标11月大豆期货 连升四日。
市场担心晚播种的美国大豆可能易受早秋霜冻的影响，且美国农业部可能在今夏稍晚下调美国大豆种植预估。
美国农业部在其7月供需报告中维持2012/13年度大豆结转库存不变，仍为6月预估的1.25亿蒲式耳，高于分析师预估的1.21亿。
美国农业部将2013/14年度美国大豆结转库存由2.65亿上调至2.95亿蒲式耳，高于市场预估均值2.66亿。
CBOT豆粕期货跟随大豆期货上涨，但豆油期货受出口销售疲弱以及美国农业部上调2012/13年度及2013/14年度豆油结转库存预估打压。
美元走软也给了谷物和大豆期货支撑。美元指数 势将录得2011年1月来最大两日跌幅。
美国农业部报告，最近一周出口销售美国2012/13年度大豆33.99万吨，其中包括7.09万吨的取消订单，2013/14年度大豆出口销售为41.08万吨。
美国农业部公布周度出口销售美国豆粕为2012/13年度的3.37万吨以及2013/14年度的1.09万吨，均低于市场预期。
豆油出口则净取消2,300吨出口订单。
11月大豆期货合约 收高6美分，报每蒲式耳12.90-3/4美元。
7月豆粕合约 收高5.2美元，报每短吨525.7美元。7月豆油合约 跌0.49美分，报46.49美分。
今日CBOT大豆预估成交量为167,817口，豆粕为93,694口，豆油为99,000口。
以下为CBOT农产品期货在1935 GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 560.75 7.00 1.3% -19.7%
CBOT大豆 1472.00 7.25 0.5% 3.8%
CBOT豆粕 458.00 8.30 1.9% 8.9%
CBOT豆油 46.53 -0.49 -1.0% -5.3%
CBOT小麦 683.00 4.00 0.6% -12.2%
CBOT稻米 1538.00 9.00 0.6% 3.5%
EU小麦 199.25 1.75 0.9% -20.4%
NYMEX原油期货 104.79 -1.73 -1.6% 14.1%
道琼工业指数 15,456 165 1.1% 18.0%
现货金 1284.90 21.26 1.7% -23.3%
欧元/美元 1.3102 0.0128 1.0% -0.7%
美元指数 82.6880 -1.3640 -1.6% 3.7%
波罗的海
乾散货指数 1139 9 0.8% 62.9%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
美国向敍利亚发射59枚巡航导弹后，全球股市只波动了半日便回复正常，昨日港股更出现不足百点波幅、成交额仅651亿元的牛皮局面。特朗普政府企图以突袭敍利亚，扭转美国内外交困的政局，可能仍有手尾跟，金融市场宁可静观其变。
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