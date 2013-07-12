芝加哥期市：CBOT大豆期货因天气忧虑缓解而下跌，7月合约在到期前大幅波动

路透7月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低，中断了指标11月大豆合约连续四日的涨势，因预期美国天气将有利作物生长，促使交易商获利了结。

最新天气预报显示，美国中西部本月稍后降水增加，气温下降，缓和对天气干热将对作物生长构成压力的忧虑，这一担忧提振11大豆合约 涨至三周高位。

11月大豆合约本周仍上涨0.29美分或2.4%。

CBOT-7月合约 在1701 GMT到期，7月大豆收报15.63-1/4美元，价格日内在16.10至15.34-1/2美元的75美分的宽阔区间内波动。

7月豆粕 也到期，在盘中创下每短吨545.10美元的合约高位，之后收升9.80美元，报每短吨525.70美元。

在美国全国油籽加工商协会(NOPA)周一公布周度美国大豆压榨报告前，路透访问的九名分析师调查显示，预料6月大豆压榨量为1.17亿蒲式耳，低于NOPA在5月时预估的1.22631亿。预估范围从1.075亿至1.265亿蒲式耳。

分析师平均预期NOPA 6月豆油库存为23.45亿磅，低于NOPA在5月公布的24.69亿磅。

CBOT称，7月大豆和豆粕没有合约交割，7月豆油合约共有369口交割。

11月大豆期货合约 收跌33-1/2美分，报每蒲式耳12.57-1/4美元。

7月豆粕合约 收低9.8美元，报每短吨535.5美元。7月豆油合约 跌0.40美分，报46.09美分。

今日CBOT大豆预估成交量为163,886口，豆粕为83,487口，豆油为94,565口。

以下为CBOT农产品期货在1904 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 545.50 -15.25 -2.7% -21.9%

CBOT大豆 1429.00 -43.00 -2.9% 0.7%

CBOT豆粕 442.90 -15.10 -3.3% 5.3%

CBOT豆油 46.22 -0.31 -0.7% -6.0%

CBOT小麦 681.00 -2.00 -0.3% -12.5%

CBOT稻米 1520.50 -17.50 -1.1% 2.3%

EU小麦 197.75 -1.50 -0.8% -21.0%

NYMEX原油期货 106.00 1.09 1.0% 15.4%

道琼工业指数 15,422 -39 -0.3% 17.7%

现货金 1281.76 -2.93 -0.2% -23.4%

欧元/美元 1.3062 -0.0035 -0.2% -1.0%

美元指数 82.9880 0.2420 0.3% 4.0%

波罗的海

乾散货指数 1149 10 0.9% 64.4%

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