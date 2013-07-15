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市场报道 | 2013年 7月 16日 星期二 04:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，近月合约因旧作供应紧张领涨

路透7月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一收高，交易商称因旧作美国大豆供应紧张，提振近月8月合约。

美国月度大豆压榨数据提供额外支撑。美国全国油籽加工商协会(NOPA)公布，6月大豆压榨量为1.1905亿蒲式耳，高于分析师预估均值1.17亿。

NOPA还公布，6月美国豆油库存为22.98亿磅，低于5月的24.69亿，且低于市场预估均值23.45亿。

CBOT豆粕期货跟随大豆期货上周，但豆油期货收低，未受利多的NOPA豆油库存数据影响。

在美国农业部周一稍晚发布作物生长报告前，分析师预计上周美国大豆优良率持稳在67%。

美国农业部报告，最近一周出口检验美国大豆367万蒲式耳，在预估区间200-500万蒲式耳内。

8月大豆期货合约 收高24-3/4美分，报每蒲式耳14.53-3/4美元。

8月豆粕合约 收高8.6美元，报每短吨451.5美元。8月豆油合约 跌0.48美分，报45.84美分。

今日CBOT大豆预估成交量为131,111口，豆粕为62,891口，豆油为78,287口。

以下为CBOT农产品期货在1848 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 536.25 -9.25 -1.7% -23.2%

CBOT大豆 1453.75 24.75 1.7% 2.5%

CBOT豆粕 451.50 8.60 1.9% 7.3%

CBOT豆油 45.84 -0.38 -0.8% -6.8%

CBOT小麦 669.50 -11.50 -1.7% -13.9%

CBOT稻米 1517.00 -3.50 -0.2% 2.1%

EU小麦 194.00 -3.75 -1.9% -22.5%

NYMEX原油期货 106.41 0.46 0.4% 15.9%

道琼工业指数 15,506 42 0.3% 18.3%

现货金 1283.30 -0.99 -0.1% -23.4%

欧元/美元 1.3065 -0.0001 0.0% -1.0%

美元指数 82.9880 0.2420 0.3% 4.0%

波罗的海

乾散货指数 83.0590 0.0710 0.1% 4.1% Baltic Freight .BADI 1151 2 0.2% 64.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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