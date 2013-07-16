芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因供应吃紧和美国天气忧虑

香港个股：保利协鑫拟在新疆兴建多晶硅厂房，总投资预算56.82亿元人民币
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连升第二天，交易商称，供应紧蹙推高近月合约，对恶劣天气状况可能损及美国作物的忧虑支撑远月合约。
一农业气象学家称，未来数周美国中西部气温升高，降水减少，将会损及大豆作物的生长。中午发布的最新天气模型显示，天气状况对作物生长的影响可能不及稍早预期的大。
美国农业部周一晚些时候发布的报告显示，上周美国大豆优良率为65%，低于之前一周的67%，其中中西部西部和俄亥俄州的降幅最大。
作物生长仍落后于正常水平。农业部称，上周美国大豆开花率为26%，五年均值为40%。
CBOT-8月大豆期货 盘中触及14.88美元的九个半月高位，后削减涨幅。指标11月合约 收在200日移动均线切入位12.82-3/4美元之上。
豆粕期货跟随大豆期货上扬，8月和9月豆粕合约 触及合约生命期内的高位。
但豆油期货收盘多数走低，受累于豆粕/豆油价差和全球蔬菜油供应充裕。
油籽分析机构油世界称，中国7月进口大豆700万吨，超过6月时触及的创纪录水平。
油世界预计，2013/2014年全球大豆产量按年增长6.8%，至2.8422亿吨，农业部的最新预期为2.8589亿吨。油世界称，预计供应流入将在来年打压油籽价格。
8月大豆期货合约 收升21-1/2美分，报每蒲式耳14.75-1/4美元。
8月豆粕合约 收高15.3美元，报每短吨466.8美元。8月豆油合约 跌0.13美分，报45.71美分。
今日CBOT大豆预估成交量为172,219口，豆粕为88,992口，豆油为88,614口。
以下为CBOT农产品期货在1842GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 545.25 9.00 1.7% -21.9%
CBOT大豆 1475.25 21.50 1.5% 4.0%
CBOT豆粕 466.80 15.30 3.4% 11.0%
CBOT豆油 45.71 -0.13 -0.3% -7.0%
CBOT小麦 669.50 0.00 0.0% -13.9%
CBOT稻米 1526.00 9.00 0.6% 2.7%
EU小麦 194.00 0.00 0.0% -22.5%
NYMEX原油期货 105.79 -0.53 -0.5% 15.2%
道琼工业指数 15,449 -35 -0.2% 17.9%
现货金 1290.46 8.47 0.7% -22.9%
欧元/美元 1.3159 0.0097 0.7% -0.3%
美元指数 82.5070 -0.5360 -0.7% 3.4%
波罗的海
乾散货指数 1152 1 0.1% 64.8%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透香港4月6日 - 中国多晶硅生产企业--保利协鑫能源控股有限公司周四宣布，董事会通过投资兴建位于新疆的多晶硅厂房项目，总投资预算为56.82亿元人民币。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透4月6日 - 多数东南亚股市周四收低，美国联邦储备理事会(美联储/FED)上次会议记录显示，多数决策者认为应该开始削减大规模刺激措施，市场因而担心资本将从该地区外流。 美联储自全球金融危机以来出台的刺激措施，驱动资金流入亚洲新兴市场，若削减刺激则可能促使资金流出。 根据美联储周三发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。 “东南亚股市基本追随昨晚美联储公布会议记录之后美股的表现，”AB Capital Securities股市分析师Lexter Azurin表示。 美股周三收跌。 “投资人采取谨慎立场，因为下次升息前景存在一些不确定性。” 此外，投资人在美国总统特朗普与中国国家主席习近平会面之前保持警惕。 0833 GMT，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.6%左右。 印尼股市