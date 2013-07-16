芝加哥期市：CBOT大豆期货上扬，因供应吃紧和美国天气忧虑

路透7月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连升第二天，交易商称，供应紧蹙推高近月合约，对恶劣天气状况可能损及美国作物的忧虑支撑远月合约。

一农业气象学家称，未来数周美国中西部气温升高，降水减少，将会损及大豆作物的生长。中午发布的最新天气模型显示，天气状况对作物生长的影响可能不及稍早预期的大。

美国农业部周一晚些时候发布的报告显示，上周美国大豆优良率为65%，低于之前一周的67%，其中中西部西部和俄亥俄州的降幅最大。

作物生长仍落后于正常水平。农业部称，上周美国大豆开花率为26%，五年均值为40%。

CBOT-8月大豆期货 盘中触及14.88美元的九个半月高位，后削减涨幅。指标11月合约 收在200日移动均线切入位12.82-3/4美元之上。

豆粕期货跟随大豆期货上扬，8月和9月豆粕合约 触及合约生命期内的高位。

但豆油期货收盘多数走低，受累于豆粕/豆油价差和全球蔬菜油供应充裕。

油籽分析机构油世界称，中国7月进口大豆700万吨，超过6月时触及的创纪录水平。

油世界预计，2013/2014年全球大豆产量按年增长6.8%，至2.8422亿吨，农业部的最新预期为2.8589亿吨。油世界称，预计供应流入将在来年打压油籽价格。

8月大豆期货合约 收升21-1/2美分，报每蒲式耳14.75-1/4美元。

8月豆粕合约 收高15.3美元，报每短吨466.8美元。8月豆油合约 跌0.13美分，报45.71美分。

今日CBOT大豆预估成交量为172,219口，豆粕为88,992口，豆油为88,614口。

以下为CBOT农产品期货在1842GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 545.25 9.00 1.7% -21.9%

CBOT大豆 1475.25 21.50 1.5% 4.0%

CBOT豆粕 466.80 15.30 3.4% 11.0%

CBOT豆油 45.71 -0.13 -0.3% -7.0%

CBOT小麦 669.50 0.00 0.0% -13.9%

CBOT稻米 1526.00 9.00 0.6% 2.7%

EU小麦 194.00 0.00 0.0% -22.5%

NYMEX原油期货 105.79 -0.53 -0.5% 15.2%

道琼工业指数 15,449 -35 -0.2% 17.9%

现货金 1290.46 8.47 0.7% -22.9%

欧元/美元 1.3159 0.0097 0.7% -0.3%

美元指数 82.5070 -0.5360 -0.7% 3.4%

波罗的海

乾散货指数 1152 1 0.1% 64.8%

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