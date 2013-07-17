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市场报道 | 2013年 7月 18日 星期四 04:44 BJT

芝加哥期市：8月大豆期货因现货供应紧张收高，天气因素令11月大豆承压

路透7月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作8月大豆期货周三收高，因美国大豆库存紧张，但新作11月大豆下滑，交易商称因美国产区天气改善。

一农业气象学家周三表示，美国中西部未来两周湿度增加，将有助于玉米和大豆的生长，并使正在授粉的玉米受损的风险消退。

美国农业部周三表示，出口商向中国出口了16.5万吨美国大豆，将在9月1日开始的2013/14市场年度交运。

产量预估机构Lanworth周三下调2013/14作物年度全球玉米和大豆产量预估，指因过去两周美国主要产区“天气异常炎热和干燥”。

美国农业部将于周四1230 GMT发布周度出口销售报告。市场预计上周美国出口旧作大豆20万吨，新作大豆45-65万吨。

CBOT-8月大豆期货 收高2-1/4美分，报14.77-1/2美元，该合约处于所有关键移动均线切入位之上，首道主要支撑位在50日移动均线切入位14.20-1/4，其九日相对强弱指标为63。

11月大豆期货 跌2-3/4美分，报12.83-1/2美元。

8月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨469.1美元。8月豆油合约 升0.08美分，报45.79美分。

今日CBOT大豆预估成交量为112,947口，豆粕为71,603口，豆油为92,043口。

以下为CBOT农产品期货在1941GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 538.50 -6.75 -1.2% -22.9%

CBOT大豆 1477.50 2.75 0.2% 4.1%

CBOT豆粕 469.10 2.30 0.5% 11.5%

CBOT豆油 45.79 0.08 0.2% -6.9%

CBOT小麦 665.00 -4.50 -0.7% -14.5%

CBOT稻米 1528.00 2.00 0.1% 2.8%

EU小麦 194.50 0.50 0.3% -22.3%

NYMEX原油期货 106.44 0.44 0.4% 15.9%

道琼工业指数 15,449 -3 0.0% 17.9%

现货金 1275.66 -16.33 -1.3% -23.8%

欧元/美元 1.3121 -0.0042 -0.3% -0.6%

美元指数 82.6680 0.1700 0.2% 3.6%

波罗的海

乾散货指数 1151 -1 -0.1% 64.7%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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