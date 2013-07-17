芝加哥期市：8月大豆期货因现货供应紧张收高，天气因素令11月大豆承压

欧洲已公布经济指标--2017/4/14
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透7月17日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)旧作8月大豆期货周三收高，因美国大豆库存紧张，但新作11月大豆下滑，交易商称因美国产区天气改善。
一农业气象学家周三表示，美国中西部未来两周湿度增加，将有助于玉米和大豆的生长，并使正在授粉的玉米受损的风险消退。
美国农业部周三表示，出口商向中国出口了16.5万吨美国大豆，将在9月1日开始的2013/14市场年度交运。
产量预估机构Lanworth周三下调2013/14作物年度全球玉米和大豆产量预估，指因过去两周美国主要产区“天气异常炎热和干燥”。
美国农业部将于周四1230 GMT发布周度出口销售报告。市场预计上周美国出口旧作大豆20万吨，新作大豆45-65万吨。
CBOT-8月大豆期货 收高2-1/4美分，报14.77-1/2美元，该合约处于所有关键移动均线切入位之上，首道主要支撑位在50日移动均线切入位14.20-1/4，其九日相对强弱指标为63。
11月大豆期货 跌2-3/4美分，报12.83-1/2美元。
8月豆粕合约 收高2.3美元，报每短吨469.1美元。8月豆油合约 升0.08美分，报45.79美分。
今日CBOT大豆预估成交量为112,947口，豆粕为71,603口，豆油为92,043口。
以下为CBOT农产品期货在1941GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 538.50 -6.75 -1.2% -22.9%
CBOT大豆 1477.50 2.75 0.2% 4.1%
CBOT豆粕 469.10 2.30 0.5% 11.5%
CBOT豆油 45.79 0.08 0.2% -6.9%
CBOT小麦 665.00 -4.50 -0.7% -14.5%
CBOT稻米 1528.00 2.00 0.1% 2.8%
EU小麦 194.50 0.50 0.3% -22.3%
NYMEX原油期货 106.44 0.44 0.4% 15.9%
道琼工业指数 15,449 -3 0.0% 17.9%
现货金 1275.66 -16.33 -1.3% -23.8%
欧元/美元 1.3121 -0.0042 -0.3% -0.6%
美元指数 82.6680 0.1700 0.2% 3.6%
波罗的海
乾散货指数 1151 -1 -0.1% 64.7%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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