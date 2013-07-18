芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因作物天气改善

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低，交易商称，因遭遇获利了结，且预报美国中西部天气有利作物生长。
一农业气象学家称，未来数周美国中西部将有零星降雨，不会有极热天气，这将有利于玉米授粉前景和大豆生长。
根据国家海洋与大气管理局(NOAA)周四发布的气候更新，预计美国中西部目前至秋季作物天气都将保持良好，大平原各州将持续乾旱，西南部则将继续有过量降雨。
美国农业部周四公布，上周出口旧作大豆11.66万吨，预估为0-20万吨，出口新作大豆59.17万吨，预估的45-65万吨。
CBOT-8月大豆期货 收低8-1/4美分，报14.69-1/4美元，该合约目前高于所有移动均线切入位，首道主要支撑位在50日移动均线切入位14.23美元，九日相对强弱指标为58。
8月豆粕合约 收高1.3美元，报每短吨470.4美元。8月豆油合约 跌0.27美分，报45.52美分。
今日CBOT大豆预估成交量为130,670口，豆粕为85,509口，豆油为94,763口。
以下为CBOT农产品期货在1842GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
---------------------------------------------------
CBOT玉米 541.00 2.50 0.5% -22.5%
CBOT大豆 1469.25 -8.25 -0.6% 3.6%
CBOT豆粕 470.40 1.30 0.3% 11.8%
CBOT豆油 45.52 -0.27 -0.6% -7.4%
CBOT小麦 660.50 -4.50 -0.7% -15.1%
CBOT稻米 1539.00 11.00 0.7% 3.6%
EU小麦 194.00 -0.50 -0.3% -22.5%
NYMEX原油期货 107.97 1.49 1.4% 17.6%
道琼工业指数 15,561 90 0.6% 18.7%
现货金 1286.40 11.01 0.9% -23.2%
欧元/美元 1.3099 -0.0025 -0.2% -0.7%
美元指数 82.8480 0.1400 0.2% 3.9%
波罗的海
乾散货指数 1146 -5 -0.4% 63.9%
--------------------------------------------------------
注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。