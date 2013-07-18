芝加哥期市：CBOT大豆期货下滑，因作物天气改善

路透7月18日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四收低，交易商称，因遭遇获利了结，且预报美国中西部天气有利作物生长。

一农业气象学家称，未来数周美国中西部将有零星降雨，不会有极热天气，这将有利于玉米授粉前景和大豆生长。

根据国家海洋与大气管理局(NOAA)周四发布的气候更新，预计美国中西部目前至秋季作物天气都将保持良好，大平原各州将持续乾旱，西南部则将继续有过量降雨。

美国农业部周四公布，上周出口旧作大豆11.66万吨，预估为0-20万吨，出口新作大豆59.17万吨，预估的45-65万吨。

CBOT-8月大豆期货 收低8-1/4美分，报14.69-1/4美元，该合约目前高于所有移动均线切入位，首道主要支撑位在50日移动均线切入位14.23美元，九日相对强弱指标为58。

8月豆粕合约 收高1.3美元，报每短吨470.4美元。8月豆油合约 跌0.27美分，报45.52美分。

今日CBOT大豆预估成交量为130,670口，豆粕为85,509口，豆油为94,763口。

以下为CBOT农产品期货在1842GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 541.00 2.50 0.5% -22.5%

CBOT大豆 1469.25 -8.25 -0.6% 3.6%

CBOT豆粕 470.40 1.30 0.3% 11.8%

CBOT豆油 45.52 -0.27 -0.6% -7.4%

CBOT小麦 660.50 -4.50 -0.7% -15.1%

CBOT稻米 1539.00 11.00 0.7% 3.6%

EU小麦 194.00 -0.50 -0.3% -22.5%

NYMEX原油期货 107.97 1.49 1.4% 17.6%

道琼工业指数 15,561 90 0.6% 18.7%

现货金 1286.40 11.01 0.9% -23.2%

欧元/美元 1.3099 -0.0025 -0.2% -0.7%

美元指数 82.8480 0.1400 0.2% 3.9%

波罗的海

乾散货指数 1146 -5 -0.4% 63.9%

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