芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因库存紧张及农户卖出缓慢

路透7月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高，旧作现货月8月合约 领涨，因大豆库存紧张及农户卖出缓慢。

新作11月大豆期货 升势放缓，因美国中西部天气有利作物生长。

一农业气象学家称，下周降温及零星降雨将有助于美国玉米和大豆作物的生长前景。

交易员表示，加工商的大豆现货买盘疲弱，但中西部内河港口价格坚挺，因出口管道库存紧张。

CBOT-8月大豆期货 收高21-1/2美分，报14.90-3/4美元，该合约目前高于所有移动均线切入位，首道主要支撑位在50日移动均线切入位14.26-1/4美元，九日相对强弱指标为65。

8月豆粕合约 收高12美元，报每短吨482.4美元。8月豆油合约 跌0.02美分，报45.50美分。