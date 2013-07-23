芝加哥期市：大豆期货在8月合约带领下走低，因现货市场转弱

路透7月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二急跌3.8%，交易商称，因美国中西部和墨西哥湾地区的大豆和豆粕现货价格走低。

有未证实的传言称，中国可能可能出售300万吨国储大豆，交易商称，这可能导致对美国大豆的出口需求减弱。大豆期货进一步承压。

在8月大豆合约 触及10个月高位15.26-1/4美元后，市场出现获利了结卖盘和多头清盘，最终该合约未能站在平盘之上。

CBOT-8月豆粕合约 触及合约高位521.00美元，后转升为跌。

8月和9月豆油合约 触及合约低位。

天气预报显示，未来几周美国天气状况良好，有助于作物生长，令11月大豆合约 承压。Global Weather Monitoring称，未来10天，气温温和，偶有小雨量降雨，这将有助于美国中西部玉米授粉和大豆的生长。

交易商称，美国中西部大豆现货买入价普跌，因周一大豆期价上扬引发新的农户卖盘，与此同时，部分加工厂继续停运，进行季节性维护。

9月大豆期货合约 收跌24-3/4美分，报每蒲式耳13.24美元。

9月豆粕合约 收跌2.8美元，报每短吨437.6美元。5月豆油合约 跌0.65美分，报44.75美分。

今日CBOT大豆预估成交量为216,925口，豆粕为148,845口，豆油为105,834口。

以下为CBOT农产品期货在1934GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 522.50 -18.25 -3.4% -25.2%

CBOT大豆 1462.50 -57.75 -3.8% 3.1%

CBOT豆粕 487.80 -14.60 -2.9% 16.0%

CBOT豆油 44.78 -0.63 -1.4% -8.9%

CBOT小麦 653.75 -6.00 -0.9% -16.0%

CBOT稻米 1577.00 36.50 2.4% 6.1%

EU小麦 190.50 -2.00 -1.0% -23.9%

NYMEX原油期货 107.27 0.33 0.3% 16.8%

道琼工业指数 15,591 46 0.3% 19.0%

现货金 1343.21 8.17 0.6% -19.8%

欧元/美元 1.3226 0.0043 0.3% 0.2%

美元指数 81.9870 -0.2320 -0.3% 2.8%

波罗的海

乾散货指数 1127 -8 -0.7% 61.2%

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