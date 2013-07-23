芝加哥期市：大豆期货在8月合约带领下走低，因现货市场转弱

中国经济：雄安新区严禁大规模开发房地产，严防炒地炒房投机行为--副总理
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透7月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)近月大豆期货周二急跌3.8%，交易商称，因美国中西部和墨西哥湾地区的大豆和豆粕现货价格走低。
有未证实的传言称，中国可能可能出售300万吨国储大豆，交易商称，这可能导致对美国大豆的出口需求减弱。大豆期货进一步承压。
在8月大豆合约 触及10个月高位15.26-1/4美元后，市场出现获利了结卖盘和多头清盘，最终该合约未能站在平盘之上。
CBOT-8月豆粕合约 触及合约高位521.00美元，后转升为跌。
8月和9月豆油合约 触及合约低位。
天气预报显示，未来几周美国天气状况良好，有助于作物生长，令11月大豆合约 承压。Global Weather Monitoring称，未来10天，气温温和，偶有小雨量降雨，这将有助于美国中西部玉米授粉和大豆的生长。
交易商称，美国中西部大豆现货买入价普跌，因周一大豆期价上扬引发新的农户卖盘，与此同时，部分加工厂继续停运，进行季节性维护。
9月大豆期货合约 收跌24-3/4美分，报每蒲式耳13.24美元。
9月豆粕合约 收跌2.8美元，报每短吨437.6美元。5月豆油合约 跌0.65美分，报44.75美分。
今日CBOT大豆预估成交量为216,925口，豆粕为148,845口，豆油为105,834口。
以下为CBOT农产品期货在1934GMT价格：
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米 522.50 -18.25 -3.4% -25.2%
CBOT大豆 1462.50 -57.75 -3.8% 3.1%
CBOT豆粕 487.80 -14.60 -2.9% 16.0%
CBOT豆油 44.78 -0.63 -1.4% -8.9%
CBOT小麦 653.75 -6.00 -0.9% -16.0%
CBOT稻米 1577.00 36.50 2.4% 6.1%
EU小麦 190.50 -2.00 -1.0% -23.9%
NYMEX原油期货 107.27 0.33 0.3% 16.8%
道琼工业指数 15,591 46 0.3% 19.0%
现货金 1343.21 8.17 0.6% -19.8%
欧元/美元 1.3226 0.0043 0.3% 0.2%
美元指数 81.9870 -0.2320 -0.3% 2.8%
波罗的海
乾散货指数 1127 -8 -0.7% 61.2%
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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。
路透北京4月15日 - 据新华社周六报导，美国财政部周五发布针对主要贸易对象的国际经济和汇率政策报告指出，包括中国在内的美国主要贸易伙伴并未操纵货币汇率以获取不公平贸易优势，但继续将中国、日本、德国、韩国等6个经济体列入汇率政策监测名单。