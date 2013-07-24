芝加哥期市：CBOT大豆和豆粕触及跌停限制，因现货市场大跌

路透7月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)8月大豆期货周三急挫4.8%，触及70美分跌停限制，交易商说，因现货大豆和豆粕下跌。

CBOT-8月和9月豆粕期货 触及每短吨20美元的跌停限制，因本周稍早农户增加供应紧张的旧作大豆卖盘，使压榨商可生产更多豆粕，打压现货豆粕价格。

CBOT-8月大豆在过去两天累计重挫8.8%，创下该合约最大两天跌幅。

交易员说，本周美国中西部现货大豆全面急跌，因农户近期卖盘急增及终端用户关注日益迫近的收割。

分析师预期，美国农业部(USDA)周四公布的周度出口销售报告将显示旧作大豆销售0-100,000吨，新作大豆销售400,000-550,000吨。他们预期，新作和旧作豆粕销售共计100,000-200,000吨。

9月大豆期货合约 收跌22-1/4美分，报每蒲式耳13.01-3/4美元。

9月豆粕合约 收跌19.9美元，报每短吨417.7美元。5月豆油合约 跌0.54美分，报44.21美分。

今日CBOT大豆预估成交量为199,988口，豆粕为134,991口，豆油为111,706口。

以下为CBOT农产品期货在1920 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 508.25 -14.25 -2.7% -27.2%

CBOT大豆 1392.50 -70.00 -4.8% -1.9%

CBOT豆粕 467.80 -20.00 -4.1% 11.2%

CBOT豆油 44.26 -0.52 -1.2% -10.0%

CBOT小麦 653.25 -0.50 -0.1% -16.0%

CBOT稻米 1592.50 15.50 1.0% 7.2%

EU小麦 190.25 0.00 0.0% -24.0%

NYMEX原油期货 105.15 -2.08 -1.9% 14.5%

道琼工业指数 15,511 -56 -0.4% 18.4%

现货金 1319.15 -28.34 -2.1% -21.2%

欧元/美元 1.3193 -0.0027 -0.2% 0.0%

美元指数 82.3030 0.3590 0.4% 3.2%

波罗的海

乾散货指数 1117 -10 -0.9% 59.8%

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