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市场报道 | 2013年 7月 26日 星期五 04:45 BJT

芝加哥期市：大豆期货触及13个月低位，因现货市场走低

路透7月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连跌第三日，现货合约跌至逾一年最低，交易商称，因美国大豆和豆粕现货市场急挫。

CBOT-8月豆粕合约 收跌，连续第二天触发20美元的跌停限制，收报每短吨447.80美元。

豆粕期权交易显示，8月豆粕合约价值为420美元，较周四结算价低逾20美元。交易商预计，豆粕日交易限制周五将扩大至每短吨30美元。

近月大豆合约 跌至每蒲式耳13.48-1/2美元，为13个月来最低，后缩减跌幅，收报13.55-1/4美元。

CBOT豆油合约均触及合约低位。

交易商称，美国中西部现货豆粕卖出价连续第三日走低，本周稍早出现一波农户大豆卖盘，使部分加工厂将其买入的范围扩大至8月大豆。

美国大豆现货买入价也走低，爱荷华州下跌多至每蒲式耳80美分。本周稍早以每蒲式耳16美元或更高的价格卖出旧作大豆的农户预计，现货买入价将低于14美元。

天气预报称，未来天气状况有利于作物生长，使新作合约进一步承压。

美国农业部报告，上周出口销售2012/13年交割的美国大豆12.83万吨，销售2013/14年交割大豆66.52万吨，高于市场预期。

农业部报告，上周出口销售2012/13年交割的豆粕18.4万吨，销售2013/14年交割的豆粕14.56万吨，高于市场预期。

农业部报告，上周出口销售豆油3,200吨，在市场预估区间的低端。

8月豆油合约 跌0.45美分，报43.81美分。

今日CBOT大豆预估成交量为226,306口，豆粕为156,648口，豆油为108,686口。

以下为CBOT农产品期货在1851 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

---------------------------------------------------

CBOT玉米 496.00 -12.25 -2.4% -29.0%

CBOT大豆 1355.25 -36.50 -2.6% -4.5%

CBOT豆粕 447.80 -20.00 -4.3% 6.5%

CBOT豆油 43.81 -0.45 -1.0% -10.9%

CBOT小麦 649.25 -4.00 -0.6% -16.5%

CBOT稻米 1574.50 -18.00 -1.1% 6.0%

EU小麦 188.25 -2.00 -1.1% -24.8%

NYMEX原油期货 105.45 0.06 0.1% 14.8%

道琼工业指数 15,530 -12 -0.1% 18.5%

现货金 1326.79 6.10 0.5% -20.8%

欧元/美元 1.3245 0.0045 0.3% 0.4%

美元指数 81.9540 -0.3370 -0.4% 2.7%

波罗的海

乾散货指数 1092 -25 -2.2% 56.2%

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注: * 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担，豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅，EU小麦为欧元/吨。(完)
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