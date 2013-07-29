芝加哥期市：CBOT-8月大豆涨跌互见，8月合约因低吸买盘而上涨

路透7月29日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)8月大豆期货周一涨跌不一，近月8月合约上涨，因回补空头及在合约交割期来临前有回补空头，而远月合约下跌，因美国天气有利作物生长。

近月大豆合约 下跌至13.28-3/4美元的近14个月低位，之后受低吸买盘带动反弹，收报13.67-1/2美元，上涨17-3/4美分。

近月豆粕合约 也反弹收升，此前跌至5月中来最低位。

CBOT豆油下跌，所有豆油合约收在合约低位，因技术性卖盘，以及预期美国大豆，以及全球油菜籽和向日葵丰产，导致全球植物油供应充裕。

CBOT-8月首个交割通知日在周三。

在美国农业部(USDA)周度作物生长报告周一稍晚公布前，路透访问分析师预期，美国大豆优良率维持在64%不变。

USDA公布最新一周出口检验美国大豆134.2万蒲式耳，接近交易预估区间100-400万蒲式耳的低端。

8月豆粕期货 升8.6美元，收报每短吨438.90美元。8月豆油期货 跌1.11美分，报42.47美分。

今日CBOT大豆预估成交量为155,771口，豆粕为72,711口，豆油为105,035口。(完)

以下为CBOT农产品期货在1834 GMT价格：

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米 489.25 -2.75 -0.6% -29.9%

CBOT大豆 1367.50 17.75 1.3% -3.6%

CBOT豆粕 438.90 8.60 2.0% 4.4%

CBOT豆油 42.47 -1.11 -2.6% -13.6%

CBOT小麦 651.50 1.25 0.0% -16.3%

CBOT稻米 1584.00 -4.50 -0.3% 6.6%

EU小麦 186.50 -1.25 -0.7% -25.5%

NYMEX原油期货 104.54 -0.16 -0.2% 13.9%

道琼工业指数 15,542 -17 -0.1% 18.6%

现货金 1329.86 -3.43 -0.3% -20.6%

欧元/美元 1.3263 -0.0013 -0.1% 0.5%

美元指数 81.6610 0.0040 0.0% 2.4%

波罗的海

乾散货指数 1075 -7 -0.7% 53.8%

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